La ministra della salute, Ogerta Manastirliu, ha presentato sui suoi canali social il nuovo servizio “e-Vizita”, un programma che – tra le altre cose – permetterà di registrare online tutte le visite effettuate dai medici di famiglia.

Più in generale, il nuovo servizio faciliterà tutte le procedure di competenza dei medici di famiglia andando a tutelare nel contempo i pazienti albanesi.

Il servizio rientra nel programma di digitalizzazione messo in atto in tutti i settori, tra i quali spiccano e-Receta, e-Referimi e anche “e-Albania” ovvero il portale – attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette – che permette, una volta registrati, di poter accedere ai servizi online fornite dalle istituzioni pubbliche del paese proprio come se si fosse nell’ufficio competente.

Il servizio “e-Vizita”

Nello specifico, “e-Vizita” svolge diverse funzioni, come registrare le visite del medico di famiglia; la compilazione online del modulo dei medici di famiglia; l’aggiunta del medico dello storico dei dati sanitari del paziente; l’aggiunta dello storico delle visite dal paziente sul portale e-Albania; la creazione di report sullo storico relativo all’anamnesi del paziente; l’analisi dei dati del processo decisionale clinico, gestionale e amministrativo per le strutture sanitarie.

Il programma inizialmente ha preso piede nelle città di Valona e Lezha e si estenderà a tutti gli altri 1500 medici di famiglia in tutto il paese:

“E’ iniziata l’implementazione del nuovo sistema di registrazione elettronica eVizita, attraverso il quale i medici di famiglia possono compilare online il modulo della visita medica.

Con l’utilizzo di eVizita possono accedere online allo storico del paziente, integrandosi per la prima volta con altri sistemi, come eReceta, eReferimi e il registro nazionale dello stato civile AHIS.

Il processo è stato avviato a Lezha, prosegue a Valona e molto presto si estenderà a tutti i 1500 medici del nostro sistema sanitario.” – ha scritto nel post pubblicato su Facebook la ministra della salute, Ogerta Manastirliu.