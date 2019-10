Quando il Consiglio europeo si riunirà il 17 e il 18 ottobre per decidere sull’apertura dei negoziati ufficiali con Albania e Macedonia del Nord, prenderà una decisione anche per il futuro dell’Unione Europea.

La decisione avrà conseguenze significative e mostrerà molto sulla strategia del blocco. Gli ultimi rapporti hanno affermato che la decisione relativa all’apertura dei negoziati di adesione con i due paesi dei Balcani sarà rinviata al prossimo anno; il problema è che questo ritardo sta diventando infinito poiché la decisione è stata già ritardata.

Un altro slittamento rafforzerà l’indecisione dell’UE e, agli occhi delle popolazioni nella penisola balcanica, l’incapacità e la mancanza di desiderio da parte dell’UE di aprire le sue porte a una delle rimanenti parti in Europa che non è ancora stata integrata nel progetto europeo comune.

Paesi come Albania, Montenegro, Kosovo e Macedonia del Nord, hanno allineato la loro politica estera e attuato riforme interne complesse e dolorose in linea con le aspettative dell’UE. La normalità per paesi che aspirano di aderire all’UE.

Ma se ora quest’ultima chiuderà le porte all’Albania e alla Macedonia del Nord, molti inizieranno a chiedersi se vi siano giustificazioni per le decisioni dolorose e le riforme fatte finora. L’argomentazione principale, infatti, era che queste decisioni dolorose fossero necessarie per avvicinarsi all’Unione Europea.

E’ il caso dell’odierna Macedonia del Nord che ha risolto una disputa decennale con la Grecia sul nome ufficiale del paese. Lo è anche il caso dell’Albania, che sta ancora subendo un processo di trasformazione del sistema giudiziario.

Le conseguenze di un ulteriore slittamento

Se il blocco ritarderà nuovamente l’apertura dei negoziati di adesione, sottolineerà implicitamente che esiste una distanza insormontabile tra l’UE e i Balcani occidentali nell’immediato futuro. Questa decisione rischierebbe un effetto leva sui paesi dei Balcani occidentali.

Ciò costituirebbe il primo aspetto negativo – di tipo tattico – della decisione di ritardare l’apertura dei negoziati di adesione. Potremmo vedere nuove iniziative e decisioni dei paesi dei Balcani occidentali che non sono in linea con le aspettative e gli interessi dell’Unione Europea.

Le conseguenze dell’esitazione da parte degli Stati membri dell’UE verrebbero tradotte anche in errori di calcolo strategici, dato che coloro che prendono le decisioni a Bruxelles e nelle capitali europee minimizzano le influenze di altri attori stranieri nella regione.

A vari livelli e forme, paesi come Russia, Cina e Turchia perseguono programmi nei Balcani che si discostano in modo significativo da quello dell’Unione Europea. L’interferenza della Russia, gli investimenti cinesi e il paternalismo turco nei confronti della regione pongono sfide importanti per gli interessi dell’UE nei Balcani.

Ritardando ora l’avvio dei negoziati di adesione – che è solo una prima tappa, poiché l’adesione in sé richiederà anni – l’UE invierà un messaggio sulla sua pianificazione strategica a lungo termine. Direbbe ai paesi della regione che per il momento non partecipano ai progetti dell’UE. E il messaggio che riceveranno questi paesi è che devono iniziare a cercare altre opzioni che sostituiscano l’esitazione dell’UE a breve termine.

Infine, la decisione sull’Albania e sulla Macedonia del Nord dirà molto sulla capacità dell’UE di mantenere la parola e di consegnare ai paesi dei Balcani – che hanno soggiogato le menti e i cuori – il progetto europeo. Naturalmente, la regione deve ancora affrontare sfide significative come la democratizzazione, la lotta alla corruzione, lo stato di diritto, lo sviluppo economico e la competitività. Tuttavia, come è stato affermato, l’apertura del processo di adesione non è una fine, ma solo un inizio.

Se, alla fine, il Consiglio dell’UE decidesse di rinviare nuovamente la sua decisione, screditerebbe di nuovo, ancora una volta, la raccomandazione della stessa Commissione europea, che ha sostenuto l’apertura incondizionata dei negoziati con l’Albania e la Macedonia del Nord nel maggio 2019.

La mancanza di risolutezza da parte del Consiglio dell’UE non guasterebbe solo l’Albania, la Macedonia del Nord e gli altri paesi dei Balcani che sperano di aderire all’UE in un futuro prevedibile. Fallirebbe anche la volontà di molti Stati membri dell’UE che sostengono fortemente il rispetto degli impegni assunti dall’UE nella regione.

Fallirebbero anche le istituzioni dell’UE stessa. Mostrerebbe la mancanza di coesione interna del progetto europeo su questioni che, fino a un decennio fa, erano affrontate in modo determinante e consensuale dall’Unione.

Le conseguenze della mancata apertura dei negoziati di adesione con l’Albania e la Macedonia del Nord andranno oltre la delusione che ha caratterizzato i precedenti ritardi. L’UE è ancora in tempo per non permettere che ciò accada.

L’articolo è stato originariamente pubblicato in lingua inglese su Euractiv, autore Akri Çipa