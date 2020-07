L’umanità ha dovuto affrontare rischi esistenziali da tempo immemore. Questi rischi sono di due tipi: esterni e antropogenici.

Non tutte le generazioni sono esposte a un evento potenzialmente di annientamento. La nostra è stata di fronte a uno scenario da “giorno del giudizio universale” durante la guerra fredda a causa della minaccia delle armi nucleari.

Nonostante tali minacce, non abbiamo ancora sviluppato una consapevolezza duratura del nostro destino comune, connettendoci effettivamente e comportandoci in modo più responsabile l’uno verso l’altro. Nonostante migliaia di anni di civiltà, per la nostra specie la “solidarietà”, un concetto che lo studioso arabo Ibn Khaldun ha affrontato nel 14 ° secolo, rimane un concetto “tribalista”.

Che sia questo il caso lo si nota anche dalla prospettiva perspicace ma inconcludente di Max Weber sulle categorie di gruppi umani e le chiamate divisive “Trumpesche” sul rendere questo o quel paese “grande” a spese di tutti gli altri, compresi gli “stranieri” all’interno.

La cultura, il discorso religioso – incluso quello delle fedi proselite – la letteratura, l’educazione e tutto ciò che esercita un’influenza permanente sul nostro sviluppo, è stato spesso orientato principalmente a mettere in evidenza ciò che separa piuttosto che ciò che unisce i membri della razza umana.

La mentalità “noi” e “loro”, rappresentata nell’antichità dalle dicotomie “greco-barbaro” e “ebreo-gentile”, è stata mantenuta per tutta l’Età dell’Oro dell’Islam attraverso il discorso sulla “superiorità” dell’Oriente sull’Occidente. Anche la civiltà moderna ha avuto un impatto negativo in questo senso, a cominciare dall’ossimorico Illuminismo.

Nonostante la sua origine e i suoi successi nell’umanesimo rinascimentale, l’Illuminismo fornì una “giustificazione” ideologica per il colonialismo come un “fardello dell’uomo bianco”, sostituendo così le vecchie polarità con nuove, ugualmente divisive, come incarnato in ciò che Edward W. Said chiama “Orientalismo”. Il pensiero illuminista ha anche spianato la strada alla nascita dell’eugenetica, la forma più ripugnante del razzismo scientifico.

I mezzi di comunicazione limitati nel passato hanno determinato la scarsa consapevolezza della nostra esistenza interconnessa, soprattutto di fronte a eventi catastrofici. L’emergere dei giornali moderni a metà del XVII secolo, seguita da altre invenzioni che portarono a quella che Daniel J. Boorstin chiama “Rivoluzione grafica”, aumentò il potenziale di connettività umana a livelli senza precedenti.

Da allora, la nostra specie ha dovuto affrontare una pandemia globale e l’essere perseguitata da una minaccia incombente di annientamento creata dall’uomo. Si ritiene che l’influenza spagnola del 1918-1920 abbia infettato circa mezzo miliardo di persone, o un terzo della popolazione totale del mondo in quel momento, provocando tra i 21 e i 39 milioni di morti. Dopo le due bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki nel 1945, l’olocausto nucleare rimane un pericolo chiaro e presente non solo per gli umani ma anche per il pianeta Terra.

In gran parte grazie al potere dei film, da allora gli umani hanno sviluppato un morboso fascino per gli scenari stile Armageddon. Numerose produzioni cinematografiche servono come costanti promemoria della nostra vulnerabilità alle forze al di fuori del nostro controllo ( Deep Impact 1998) e ai disastri causati dall’uomo ( Outbreak 1995, Contagion 2011).

Seguendo le orme dei film dell’orrore, un genere che ha prosperato durante la Guerra Fredda proiettando le paure dell’Occidente legate alla proliferazione nucleare e alla diffusione di idee comuniste, diverse pellicole hollywoodiane dall’inizio degli anni ’90 ( Independence Day 1996, Mars Attacks! 1996, Armageddon 1998 ) hanno seguito la stessa stesura ideologica.

Lungi dal mirare a forgiare una nuova coscienza sull’insieme della nostra razza monogenesi e sul suo vulnerabile destino condiviso, l’obiettivo principale di tali produzioni è quello di evidenziare il ruolo di “salvatore” degli Stati Uniti in un mondo mono-superpotenza.

Un secolo dopo l’influenza spagnola, nonostante i numerosi avvertimenti sul coronavirus, all’inizio del 2020 ci siamo trovati completamente impreparati per il suo nuovo ceppo. Il Covid-19 ha messo in evidenza come mai prima non solo la fragilità degli Stati Uniti (uno dei paesi più colpiti sia in termini di infezioni che di morti), ma anche la debolezza della civiltà occidentale.

Una pandemia di tale portata ha sollevato molte domande sulla condizione umana in generale e sul ruolo della scienza. Ecco alcuni dei quesiti che attendono ancora risposte. Perché è accaduto il Covid-19? Gli umani hanno una colpa in questo? Per quanto tempo continuerà a influenzare le nostre vite? La scienza avrebbe potuto vederlo arrivare e cosa si sta facendo per contenere e sradicare il virus? Quali lezioni possono essere apprese per evitare scenari simili? Dobbiamo ripensare il modo in cui operiamo e ci colleghiamo in tutte le aree dell’attività umana?

Questa pandemia è causata da un virus diverso da quelli precedenti. Secondo i risultati pubblicati su prestigiose riviste scientifiche, il virus è iniziato nella popolazione animale prima che venisse trasmesso agli umani che non hanno ancora sviluppato l’immunità contro di esso.

Ecco alcuni dei vantaggi e delle difficoltà che la comunità scientifica deve affrontare in questi tempi difficili.

Le nostre conoscenze e tecnologie per studiare e comprendere i virus sono più avanzate che mai. Le nanotecnologie svolgono un ruolo particolarmente importante sia in termini diagnostici che terapeutici

Nonostante i progressi compiuti fino ad oggi, sono necessari ulteriori lavori per utilizzare la scienza e la tecnologia in modo più efficace nel fornire soluzioni alle sfide presentate da una pandemia come quella del Covid-19. Da un lato, la situazione attuale ha rivelato il ruolo vitale della scienza nell’affrontare una crisi di questa gravità e portata.

D’altra parte, questa pandemia ha anche rivelato come la scienza rimanga sottofinanziata. Questo è uno dei motivi per cui la comunità scientifica è stata colta impreparata nell’offrire soluzioni urgenti alle sfide presentate dalla pandemia. Stiamo pagando collettivamente il prezzo per i tagli ai fondi di ricerca in tutto il mondo sviluppato.

Il livello senza precedenti di globalizzazione spiega perché il coronavirus si è diffuso così rapidamente. Altrettanto importante a questo proposito è il ruolo dei mezzi di comunicazione convenzionali, in particolare i social media, nella diffusione di informazioni sul Covid-19. In un mondo in cui distinguere ciò che è reale e ciò che è falso è diventato sempre più difficile, dove leader e governi eletti e non eletti spesso si comportano e agiscono allo stesso modo e dove gli interessi economici e politici continuano a scontrarsi, questa pandemia ha inevitabilmente portato ad una proliferazione di teorie cospirative che vanno dal folle al bizzarro. Tutti questi fattori sono destinati ad avere un impatto sulla prevenzione, sulla diagnostica e sulla terapia.

Il Covid-19 ha messo in luce quanto al momento siano inefficaci la collaborazione e il coordinamento nella comunità scientifica. Inoltre, la pandemia ha rivelato difetti nella comunicazione tra governi ed esperti di salute. Questo spiega i messaggi poco chiari che il pubblico riceve sulla natura del virus e su come proteggersi da esso. A volte, le decisioni sulla distanza che le persone dovrebbero tenere in pubblico, su chi e dove indossare maschere e guanti, la gamma di farmaci che possono essere utilizzati o evitati (ad es. Ibuprofene) e le opinioni contrastanti sui sintomi del coronavirus, sembrano essere determinate da programmi politici e dal determinismo economico piuttosto che dalla consulenza di medici esperti.

Gli ultimi mesi hanno visto una proliferazione affrettata di articoli pubblicati sul Covid-19. Nonostante la necessità di soluzioni urgenti, le riviste scientifiche dovrebbero garantire che le pubblicazioni siano sottoposte a un vigoroso processo di revisione paritaria. Lancet, la rivista medica più famosa al mondo, ad esempio, ha ora ritirato uno studio che collega il farmaco antimalarico idrossiclorochina (HCQ) ad un aumentato rischio di morte e di irregolarità dei ritmi cardiaci nei pazienti Covid-19.

La situazione del coronavirus ha reso la nostra generazione sempre più consapevole della necessità di istituire task-force pandemiche. Tali unità sono efficaci, tuttavia, solo se guidati da scienziati.

In momenti di crisi globale, i dipartimenti pandemici sono fondamentali per riunire scienziati, politici e investitori. Esse sono utili anche per la condivisione e la verifica dei dati, la formulazione di raccomandazioni sui trattamenti suggeriti e per il collegamento con le aziende farmaceutiche che alla fine svolgono un ruolo significativo nella produzione di farmaci e vaccini efficaci.

La pandemia in corso ci ha insegnato che il nostro stile di vita non può essere dato per scontato e che il nostro fragile benessere economico non può essere esposto. Questi tempi di test hanno anche dimostrato quanto gli umani siano resilienti di fronte alle avversità. Esempi di solidarietà eccezionali sono stati registrati in tutto il mondo.

Nella sua famosa frase del 1624, “Per chi suona la campana”, il poeta e predicatore inglese John Donne ha sottolineato che non siamo mai completi da soli e che con ogni morte muore una parte dell’umanità. Tre secoli dopo, EM Foster ha rinnovato in “Howards End” l’appello a “connettersi”.

La nostra stessa sopravvivenza come specie dipende da come ci relazioniamo e siamo coinvolti nell’umanità. In questi tempi difficili dobbiamo collegarci in modo più efficace con gli altri esseri umani in tutto il mondo, assicurandoci che nessuno, vicino a casa o in luoghi distanti, venga dimenticato.

Gli autori

Arben Merkoçi è professore presso il Catalan Institution for Research and Advanced Studies (ICREA) e capogruppo presso l’Istituto catalano di nanoscienza e nanotecnologia. Ha conseguito il dottorato di ricerca presso l’Università di Tirana, in Albania e studi post-dottorato in Italia, Spagna e Stati Uniti. È autore di oltre 300 articoli di ricerca, capitoli di libri, libri pubblicati, edizioni speciali di riviste relative a dispositivi basati sulla nanotecnologia utilizzati per la diagnostica delle malattie, il monitoraggio ambientale e altre applicazioni industriali. È stato esperto di progetti di ricerca e sviluppo per la Commissione Europea ed è Co-Redattore capo della rivista Elsevier Biosensors & Bioelectronics.

Gëzim Alpion ha conseguito una laurea presso l’Università del Cairo e un dottorato presso l’Università di Durham, Regno Unito. Le sue pubblicazioni principali includono Mother Teresa: Saint or Celebrity? (Routledge, 2007), Se solo i morti potessero ascoltare (Globic Press, 2008), Incontri con le civiltà: da Alessandro Magno a Madre Teresa (Routledge, 2017) e Madre Teresa: La santa e la sua nazione (Bloomsbury Academic, 2020) .

L’articolo è stato originariamente pubblicato in lingua inglese