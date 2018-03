La corsa reale dell’Albania verso l’UE più che con la Serbia, è con se stessa

In una recente intervista a Bruxelles, il primo ministro albanese Edi Rama ha parlato della candidatura albanese all’Unione Europea come se si trattasse di una competizione con la Serbia, affermando, inoltre, che non esistono possibilità che Belgrado aderisca prima di Tirana.

La candidatura dell’Albania all’UE è prima di tutto per sè stessa – nello sviluppo e nel mantenimento degli standard europei in materia di stato di diritto, istruzione, sanità e diritti umani – nonchè nel raggiungimento di un pieno sviluppo economico e nella costruzione di una forte società democratica, ovvero la creazione di una speranza per il futuro.

La Serbia è già avvantaggiata rispetto all’Albania in molti di questi aspetti, anche se molti in Albania non amano ammetterlo.

Ma il discorso di Rama a Bruxelles non è nulla di nuovo; è in effetti una ripetizione di tematiche di cui già aveva parlato in passato.

Queste includono che in caso di non apertura dell’UE all’adesione dell’Albania, il paese delle aquile allora cercherà un alternativa; un nuovo orientamento, guardando a paesi come Turchia, Russia o qualsiasi altro, per un nuovo supporto. Oppure, in alternativa, cercherà di unire i territori in cui vivono i cittadini di etnia albanesi, per formare così ‘una grande Albania’.

Tuttavia non ci si può fidare di queste tematiche provenienti dal primo ministro. Innanzitutto, gli albanesi sono pro-Europa e tutti sanno che il paese ha un sostegno totalitario per l’adesione nell’UE. Leader corrotti, autocratici e malati innamorati del potere, possono tentare di ritardare l’integrazione europea dell’Albania ma non possono fermarla o cambiare l’orientamento dei propri cittadini.

Per gli albanesi non esiste alcun piano B: per loro esiste soltanto l’opzione Ovest-Europa. Nonostante i leader abbiano prestato parole per questo piano negli ultimi anni, ogni giorno è possibile vedere come hanno fallito nel creare in Albania i valori richiesti dall’UE.

Tornando ‘all’albanesità’ rivendicata da Rama, il cittadino albanese sta perdendo ogni giorno, perchè l’incapacità dell’Albania di progredire nel suo percorso europeo non è legata al fatto che i territori di etnia albanese non sono uniti, ma perchè Rama e altri leader come lui non sono riusciti a costruire l’Europa in Albania.

Ultimo, ma non meno importante, competere con un altro paese su chi si unirà prima all’UE non è sbagliato, anzi l’esatto contrario, ma il tipo di competizione che Rama propone è sbagliato. Secondo lui, l’Albania batterà la Serbia nella corsa all’UE perchè Belgrado dovrà necessariamente riconoscere il Kosovo prima di aderire.

Il rapporto tra Serbia e Kosovo, e il riconoscimento di quest’ultimo da parte della Serbia, è soltanto un aspetto della trasformazione della Serbia in un membro UE. L’essenza di essere pronti per l’adesione, invece, si riferisce a molte riforme interne e in molti di queste la Serbia è avanti. In questo contesto, la competizione con la Serbia non è altro che uno scherzo populista; non è il primo di questo genere da parte di Edi Rama. E non porta da nessuna parte.

Questo editoriale è stato originariamente pubblicato su Tirana Times dal titolo “Albania’s real EU membership race is with itself, not Serbia”