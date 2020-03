In Albania il 14 marzo si festeggia il “giorno dell’estate”, ma non è per quello che il paese pare essere diventato, all’improvviso, ambitissima meta turistica di fine inverno.

I prezzi dei voli sono quadruplicati, pur senza raggiungere ancora la follia estiva, e il motivo è che il governo italiano ha appena esteso l’isolamento delle zone rosse del nord.

Quale miglior occasione per prendere un aereo per l’Albania? Per gli abitanti, albanesi e non, del nord Italia, spinti dall’irrefrenabile voglia di trasgressione e furbizia, che caratterizza l’alba-italiano medio, è il momento di viaggiare. L’emergenza mondiale?! Complotto dei rettiliani, massoni e Big Pharma!

Fonti autorevoli informano che in Albania il virus non c’è, non si sa bene se per la superiorità etnica degli albanesi, la censura per evitare il panico, o la dieta a base di raki, aglio e cipolla. Però basta questo, aggiunto al fatto che ci si sente bene al momento dell’acquisto del volo, per azzerare i rischi.

Che pur essendo sano come un pesce, il trovarsi in un ambiente chiuso (stazione, metro, navetta, attesa aeroporto, aereo) per almeno 15 minuti possa contagiare il nostro impavido viaggiatore sono solo sciocchezze di chi semina panico. Tipo virologi, medici, e personale ospedaliero della Lombardia, già in ginocchio per scarsità di posti letto in terapia intensiva. Sembra un sogno questa chiusura inaspettata, le ferie che ci volevano per riprenderci dal Natale in attesa del mare.

Nel frattempo, state attenti ai mangiatopi, mi raccomando, e se potete picchiateli pure, tanto sono tutti uguali.

Se invece vi avanza tempo, ascoltate, vi supplico, chi l’Albania la conosce meglio. Se la coscienza l’avete messa a tacere, sappiate che la sanità albanese è teoricamente gratuita ma anche molto precaria.

Testare il servizio sanitario albanese, soprattutto durante un’epidemia, non sarà per voi l’esperienza migliore della vita, mentre la popolazione locale, verrà devastata.

/ Entela Shami

