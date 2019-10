Il primo ministro della Macedonia del Nord, Zoran Zaev, ha smentito le voci secondo le quali l’Unione Europea starebbe preparando una “zona economica europea” per i paesi dei Balcani occidentali, dopo il mancato avvio dei negoziati di adesione con Albania e Macedonia del Nord.

Il premier macedone, in questo senso, ha tenuto a sottolineare che non verrà accettata nessun altra alternativa alla piena adesione nell’UE:

“Il nostro paese è nell’UE e non accetteremo alcuna altra offerta. Tutto il mondo parla di noi e di quello che abbiamo fatto. Abbiamo adempito ai nostri doveri e ci siamo meritati l’avvio dei colloqui di adesione.

Vogliamo ciò che meritiamo, nient’altro. Non accettiamo nessun altra alternativa, come partenariati e progetti economici. Per noi c’è solo la piena adesione nell’UE.” – ha affermato Zaev ieri durante una manifestazione del partito SDSM a Prilep.

Zaev, inoltre, ha espresso la sua delusione per il verdetto negativo arrivato dal vertice del consiglio europeo, affermando tuttavia che il verdetto non modificherà l’obiettivo finale ovvero quello dell’adesione nell’UE della Macedonia del Nord.

“Non è stato davvero giusto per noi dopo che ci avevano fatto delle promesse. Hanno discusso fino alle 2.30 del mattino ma sfortunatamente è avvenuta l’ingiustizia. Ma voglio convincervi che questa ingiustizia contro il nostro paese ci farà risorgere, poiché tutti stanno parlando dell’ingiustizia avvenuta.” – ha sottolineato Zaev.

La risposta dell’opposizione

Nel frattempo, durante un’altra manifestazione presieduta dai membri del partito d’opposizione VMRO-DPMNE, il leader Hristijan Mickovski ha accusato il governo per il mancato avvio dei negoziati:

“Noi tutti dovremmo preoccuparci perché non abbiamo ottenuto una data per l’adesione a causa della corruzione, dell’indecenza e della criminalità di colui (Zaev, ndr) che voleva privatizzare il futuro europeo del nostro paese.

Solo per questo non abbiamo ottenuto una data, tutto il resto è un grande sì perché siamo cittadini dell’Europa, apparteniamo all’Europa e lì è il nostro futuro a cui arriveremo con la vittoria nelle elezioni del 12 aprile.” – ha dichiarato il leader di VMRO-DPMNE, Hristijan Mickovski.

I due principali partiti del paese, SDSM e VMRO-DPMNE, hanno dato il via alla loro campagna elettorale subito dopo l’accordo raggiunto tra i partiti per le elezioni anticipate parlamentari che si terranno il 12 aprile.