La coalizione al governo della Macedonia del Nord, guidata dai socialdemocratici, ha nominato Stevo Pendarovski – coordinatore del paese per l’accesso alla NATO – come candidato alla presidenza in vista delle prossime elezioni.

L’elezione è vista come il primo test per la coalizione di governo dell’Unione Socialdemocratica di Macedonia (SDSM) e il suo alleato, l’Unione Democratica per l’Integrazione di etnia albanese, a seguito della firma sull’accordo di Prespa.

Quest’ultimo, in base al quale il paese ha cambiato nome in Repubblica della Macedonia del Nord, ha risolto la decennale controversia con la Grecia e ha aperto la strada verso la NATO e l’integrazione nell’Unione Europea. L’accordo è stato fortemente contestato dal principale partito d’opposizione, il Partito Democratico per l’Unità Nazionale Macedone (VMRO-DPMNE).

Chi è Stevo Pendarovski

Il 55enne Pendarovski è un professore di scienze politiche oltre che un esponente politico da molti anni. Ha iniziato la sua carriera politica come vice-ministro per le pubbliche relazioni nel ministero degli interni e come capo del dipartimento di analisi e ricerca dello stesso ministero dal 1998 al 2001.

Successivamente è stato consigliere per la sicurezza nazionale dal 2001 al 2004, capo della commissione elettorale statale dal 2004 al 2005 e consigliere di politica estera dell’ex presidente Branko Crvenkovski, dal 2005 al 2009.

Questa sarà la sua seconda candidatura alla presidenza: nelle precedenti elezioni dell’aprile 2014, Pendarovski – candidato della SDSM – fu sconfitto dall’attuale presidente della Repubblica, Gjorge Ivanov, che era sostenuto dalla VMRO-DPMNE.

“Per la prima volta nella storia, 30 partiti politici, di tutte le comunità etniche, si sono uniti nella scelta di una candidato presidenziale comune.

La Macedonia del Nord ha bisogno di un vero presidente, partner e amico dei cittadini del futuro, un presidente con un alto senso di responsabilità, dedizione e che lavorerà per l’integrazione nella NATO e nell’Unione Europea.” – si legge nel comunicato della SDSM.

Le elezioni

Il principale rivale di Pendarovski nelle elezioni sarà il candidato della VMRO-DPMNE, Gordana Siljanovksa-Davkova, forte oppositore dell’accordo di Prespa e della legge che vuole la lingua albanese come seconda lingua ufficiale del paese.

I partiti albanesi, ‘BESA’ e ‘Alleanza per gli albanesi’, hanno scelto Blerim Reka come candidato, ma difficilmente quest’ultimo passerà al secondo turno.

Il primo turno di elezioni si terrà il 21 aprile. Se nessun candidato otterrà il 50% dei voti, il 5 maggio si terrà un secondo round con la partecipazione dei due candidati che avranno ricevuto più voti nel primo round.

Sarà la sesta votazione presidenziale del paese. Il nuovo presidente andrà a sostituire Gjorge Ivanov, che ha terminato i suoi due mandati consecutivi da 10 anni totali.