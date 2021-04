Il primo ministro della Macedonia del Nord, Zoran Zaev, ha invitato tutti i macedoni di cittadinanza albanese a votare per il Partito socialista e il candidato macedone Vasil Sterjovski, da due anni membro del parlamento albanese.

Dopo Albin Kurti, Zaev è il secondo premier della regione dei Balcani a interferire nelle elezioni albanesi, sostenendo il premier Rama, “o il suo caro amico”, come lo ha descritto nel messaggio rivolto alla comunità macedone.

Ecco le dichiarazioni del premier Macedone:

“Cari macedoni, cittadini della Repubblica d’Albania. La Repubblica d’Albania terrà le elezioni parlamentari il 25 aprile e uno dei candidati nella lista del Partito Socialista del mio caro amico Edi Rama, è anche Vasil Sterjovksi, un macedone.

Vasil è membro del Parlamento albanese da due anni ed è un vero rappresentante degli interessi dei macedoni che vivono nella Repubblica d’Albania, impegnato in modo responsabile nel suo ruolo di parlamentare.

La Repubblica della Macedonia del Nord e la Repubblica d’Albania sono paesi amici che si stanno muovendo insieme verso l’integrazione europea. I macedoni in Albania e gli albanesi nella Macedonia del Nord sono ponti di cooperazione, vicinato e unità. Il giorno in cui Vasil Sterjovski è diventato il primo membro macedone del parlamento albanese è stato storico.

Il 25 aprile è altrettanto un giorno importante, il giorno in cui voterete come macedoni nella Repubblica d’Albania per Vasil, affinché lui continui la sua missione di rappresentare i macedoni nel parlamento albanese. I nostri stati oggi si misurano sviluppando il buon vicinato e la cooperazione. Le persone che contribuiscono a costruire ponti per rafforzare quella buona cooperazione e il vicinato sono di grande valore.

E così anche per Vasil. Chiedo a tutti voi il 25 aprile di votare per il numero 12, per sostenere Vasil Sterjovski e il Partito socialista“, ha detto Zaev.