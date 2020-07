Il processo di voto alle elezioni parlamentari nella Macedonia settentrionale si è chiuso ieri sera.

La Lega socialdemocratica macedone e l’Unione democratica albanese per l’integrazione (BDI)risultano in testa al voto nelle elezioni parlamentari anticipate di mercoledì, in piena pandemia.

Con il conteggio del 93,96 percento dei voti, La Lega socialdemocratica macedone guidato da Zoran Zaev ha vinto il 36,13% seguito dal VMRO DPMNE di Hristijan Mickovski con il 34,65%.

La coalizione “Possiamo” del partito di Zoran Zaev e Bilall Kasami, dai conteggi avvenuti finora alla commissione elettorale statale della Macedonia del Nord, ha ottenuto il 36% dei voti nelle elezioni parlamentari anticipate. VMRO-DPMNE ha vinto il 34,71%, BDI l’11,48%, l’Alleanza Albanese per l’alternativa con l’8,65%, la sinistra ha vinto il 4,13%, il PDSH solo l’1,53%, assicurando un posto al parlamento solo al leader Menduh Thaçi.

La commissione elettorale ha calcolato che la Coalizione “Possiamo” avrà 46 deputati, VMRO-DPMNE ne avrà 44, BDI 15 deputati, ASH e AA 12 deputati, la Sinistra 2 deputati e PDSH 1. In base a questi risultati Zoran Zaev (Lega Socialdemocratica) vincerà il mandato per formare un nuovo governo.

In queste elezioni, per la prima volta dall’indipendenza della Macedonia del Nord nel 1991, si è formata una coalizione pre-elettorale tra un partito macedone e un partito del blocco albanese. La lega Socialdemocratica e il movimento Besa hanno corso insieme in queste elezioni.

Quindi, dal conteggio finora, i partiti albanesi sono stati in grado di ottenere 28 seggi, oltre a quelli garantiti dalla coalizione tra la Lega socialdemocratica e Besa, per un totale di 32.

“La volontà popolare è stata confermata, siamo riusciti a vincere. I cittadini hanno votato per l’unità e la solidarietà, per il patriottismo economico, per la legge e l’ordine”, ha detto Zaev.

Con uno scarso margine di voti, il nazionalista VMRO-DPMNE Hristian Mickoski potrebbe ancora arrivare al potere con il sostegno di partiti più piccoli, che rappresentano la minoranza albanese nella Macedonia del Nord.

Negli ultimi 6 mesi, la Macedonia settentrionale è stata guidata da un governo tecnico a seguito delle dimissioni di Zoran Zaev, che aveva annunciato elezioni anticipate dopo che l’Unione europea non aveva aperto i negoziati per il paese.

Sebbene i due principali partiti nel paese sostengano l’adesione all’Unione europea, Mickoski durante la campagna elettorale ha criticato il cambiamento del nome del paese, come condizione stabilita dalla Grecia per l’apertura dei negoziati.