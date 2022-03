Secondo i dati ufficiali pubblicati dalla Macedonia del Nord, in seguito all’attività di censimento svolta, risulta che gli albanesi costituiscono quasi 1/3 della popolazione che vive nel Paese.

I numeri

Gli albanesi, infatti, rappresentano il 29,5% della popolazione totale e il 24,3% della popolazione residente, mentre nella città di Skopje la percentuale ammonta al 22,8%. In cifre concrete, la popolazione albanese è costituita da 619.187 abitanti.

I censimenti

Il numero dei macedoni copre il 54,21% dei cittadini, pari a 1,1 milioni di residenti. Secondo i dati diffusi dall’ufficio statistico, con l’opera di censimento svoltasi dal 5 al 30 settembre 2021, sono state posti a registrazione circa 1.832.696 individui, 568.175 famiglie e 837.255 abitazioni.

L’ultimo censimento condotto dalla Macedonia del Nord risale al 2002. Il Paese aveva una popolazione composta da 2 milioni di abitanti, di cui circa il 25% erano albanesi.

L’adesione all’UE

Per molto tempo, la Macedonia del Nord e l’Albania sono state contendenti nel processo di l’adesione all’UE. In realtà, entrambe le nazioni sembrano che abbiano molta strada da percorrere prima di raggiungere l’obiettivo, in particolare l’Albania. Il governo macedone, nonostante abbia raccolto diversi consensi, non ha ancora convinto totalmente i Paesi dell’UE.