Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato un nuovo ordine esecutivo riguardante l’immigrazione che eliminerà la nota ‘Lotteria Americana’, la quale nel corso degli anni ha permesso a numerosi cittadini albanesi di trasferirsi negli USA.

“La scelta casuale degli immigrati va contro i valori americani e blocca molti emigranti potenzialmente qualificati che hanno molto da offrire al nostro paese.” – ha affermato Trump dalla Casa Bianca.

La nuova legge sull’immigrazione

Il nuovo ordine esecutivo manterrà inalterato il numero (circa 1,1 milioni) delle green card destinate ogni anno agli emigranti, ma modificherà i criteri per riuscire ad avere la green card dando priorità agli individui con alto grado d’istruzione (57%) assieme a coloro che hanno legami familiari negli USA (33%) o o motivi umanitari (10%).

Di conseguenza, come detto, verranno del tutto eliminati programmi come la ‘Lotteria Americana’ , che ogni anno assegna circa 50.000 green card per gli USA a paesi con bassa emigrazione.

Trump, inoltre, ha affermato che questo nuovo piano agevolerà le legittime richieste d’asilo, eliminando “tutte le richieste non meritevoli”.

La nuova legge di Trump è uno sforzo per unire i repubblicani su una questione che ha spesso creato dissidi interni ma rappresenta anche un jolly da giocare in vista delle prossime elezioni presidenziali, in cui l’immigrazione sarà sicuramente una delle tematiche chiave.

Lotteria americana: i numeri dei Balcani

Lo scorso anno, l’Albania risultava essere uno dei paesi con la percentuale del ‘sogno americano’ più alta in relazione anche al numero totale della popolazione (circa 400.000 richieste). Ad esempio, l’Algeria che ha quasi 40 milioni di abitanti, ha in proporzione meno applicazioni alla lotteria americana, come anche il Congo, che nonostante i suoi 78 milioni di abitanti, l’anno scorso ha registrato soltanto 775.000 applicazioni.

Comunque sia, nel corso degli anni la lotteria americana è divenuta molto popolare anche in Kosovo. Lo scorso anno, infatti, si sono registrate circa 25.000 iscrizioni ufficiali alla lotteria americana su 52.000 circa aspiranti; valore in crescita rispetto al biennio precedente (circa 15.000 nel 2016 e circa 23.000 nel 2017).

Un trend in crescita per entrambi i paesi ma che dovrà, per forza di cose, interrompersi a causa del nuovo decreto legge degli Stati Uniti.