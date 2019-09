Questo agosto è stato il mese con più visite in assoluto su Albania News. L’interesse sull’Albania turistica ma anche su argomenti di fondamentale importanza per la comunità albanese in Italia hanno fatto sì ché il nostro portale si confermi un punto di riferimento, un luogo digitale in cui approfondire la conoscenza delle radici e in cui scoprire anche le attività culturali italo-albanesi vicino casa.

Questo mese abbiamo puntato molto anche sul nostro gruppo ufficiale “Scopri Albania!” che sta raggiungendo 5mila membri tra italiani, arbëreshë ed albanesi che ogni giorno si trovano in questo spazio per scambiarsi informazioni sull’Albania ma anche per chiedere ed offrire aiuto su qualsiasi tema inerente lo scopo del gruppo, conoscere a 360 gradi la Terra delle Aquile.

Agosto 2019, gli articoli più letti

All’inizio di ciascun mese andremo a pubblicare gli articoli più letti del mese precedente. Per agosto 2019 abbiamo stilato la lista dei dieci articoli più letti su Albania News.

1. Nuovo disegno di legge sulla cittadinanza albanese

Secondo diversi giornali albanesi, nella riunione del consiglio dei ministri in data 31 luglio, è stato approvato il nuovo disegno di legge riguardante la cittadinanza albanese. L’acquisizione della cittadinanza albanese potrà avvenire sia seguendo il principio dello Ius Soli che per quello dello Ius Sanguinis. Link all’articolo

2. Da settembre la patente albanese sarà riconosciuta in Italia

Al via l’8 settembre la conversione delle patenti di guida albanese. Il nuovo modello della patente di guida albanese, rilasciato dal 24.01.2017 in poi, sarà riconosciuto anche in Italia a partire tra qualche giorno, più precisamente dall’8 settembre 2019. Link all’articolo

3. Modificato il disegno di legge sui passeggeri che arrivano dall’estero

Il nuovo disegno di legge prevede che gli operatori di trasporto aerei, marittimi e terrestri, dovranno fornire informazioni preliminari molto dettagliate sui passeggeri alla polizia di frontiera. Link all’articolo

4. Multa e sospensione dell’attività per un imprenditore italiano a Tirana

L’attività in questione, secondo le ispezioni effettuate dall’Autorità per la sicurezza alimentare (AKU), operava da sette anni senza una relativa licenza commerciale. Link all’articolo

5. Mamma gli albanesi

Video realizzato dal nostro collaboratore Arbër Agalliu. Tutto quello che c’è da sapere sullo sbarco più grande di sempre avvenuto in Italia, la Vlora.

Lo sbarco di agosto, in 20.000 su una nave. Un altra ondata di migranti su una nave che arrivava dall’Albania. L’8 agosto 1991 attraccò nel porto di Bari il mercantile partito da Durazzo con ventimila clandestini a bordo. Link all’articolo

6. Stranieri in Albania: quanti sono e da dove arrivano

Sono più di 14.000 i cittadini stranieri che hanno scelto di vivere e lavorare in Albania, secondo i dati dell’istituto di statistica nazionale (INSTAT). Link all’articolo

7. Ministro interni albanese contro Rai 3: un reportage degno delle fake news

Il ministro degli interni albanese ha reagito al reportage della trasmissione “Narcotica” di Rai 3 riguardante l’Albania e nella quale si affermava che circa un terzo del Paese delle Aquile è ricoperto da coltivazioni di cannabis. Link all’articolo

8. Viaggio in Albania, paese di aquile e colombe.

Shqipëria, il paese delle aquile. Frammenti di viaggio di Mariateresa Liccardo. Link all’articolo

9. Invi(t)ata ad un matrimonio albanese.

Chicche sulla modalità dell’organizzazione di un matrimonio albanese dalla nostra collaboratrice Adela Kolea. Link all’articolo

10. Perché emigrano gli albanesi oggi

La Banca Nazionale Austriaca ha pubblicato negli ultimi giorni i risultati di un sondaggio condotto alle fine del 2017 nei paesi CESEE (Central, Eastern and Southeastern Europe) dai quali è emerso che l’8,3% delle persone in età lavorativa (25-64 anni) vorrebbe emigrare entro un anno. Link all’articolo

Consigliati dalla redazione

Vi vogliamo inoltre proporre le scelte per questo mese della redazione di Albania News in quanto le reputiamo importanti e di impatto dal punto di vista sociale e culturale per l’Albania e per la comunità albanese in Italia.

1. Libertà di media

La chiusura di alcuni programmi di cronaca e attualità solleva nuove preoccupazioni sulla libertà dei media in Albania Link all’articolo

2. Aeroporto di Valona

L’odissea dell’aeroporto che non ‘spicca il volo’. Un progetto da cui dipende la fattibilità del pieno sviluppo del turismo nel sud dell’Albania. Link all’articolo

3. Statistiche sul turismo in Albania

Oltre 3,3 milioni di stranieri nei primi 7 mesi dell’anno. Anche ad agosto boom di turisti. Link all’articolo

4. Storia: Scanderbeg

Il mito di Scanderbeg nell’universo culturale della sua nazione. Uno studio sull’eroe leggendario albanese Giorgio Castriota Scanderbeg dello scrittore albanese Alberto Frasher (tra i suoi libri in lingua italiana troviamo “L’amara favola albanese”, “L’Italia nella parabola di Berlusconi” e “La quinta”). Link all’articolo

5. Storia: Archivio dell’Impero ottomano sull’Albania

L’Albania durante l’Impero ottomano in un archivio di circa 350.000 documenti. Grazie all’accordo tra le direzioni generali degli archivi di stato di Tirana e Istanbul, sono giunti in Albania in formato digitale 350.000 documenti inediti che raccontano la storia del paese durante l’impero ottomano. Link all’articolo

