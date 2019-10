Un mese dopo la nomina di Matthew Palmer come rappresentante speciale degli Stati Uniti per i Balcani occidentali, Donald Trump ha reso noto giovedì che l’alto rappresentante diplomatico americano in Germania, Richard Grenell, sarà il nuovo rappresentate speciale per i colloqui Kosovo-Serbia.

I media americani hanno pubblicato il comunicato stampa ufficiale di Washington, nel quale si afferma che Grenell ha una grande esperienza nella comunicazione politica. Nel suo periodo da rappresentante ufficiale, Grenell continuerà a tenere il posto di diplomatico americano in Germania.

Le prime reazioni

Il ministro degli esteri kosovaro, Behgjet Pacolli, ha accolto con favore la nomina affermando su Twitter che tutto ciò “mostra il personale interesse degli Stati Uniti e di Trump nel raggiungere un accordo giuridicamente vincolante tra i due paesi che porti al riconoscimento reciproco e alla pace nella regione“.

Pacolli, inoltre, ha aggiunto che Grenell avrà il supporto del governo kosovaro mentre, in Serbia, non ci sono state reazioni ufficiali fino ad ora. Il dialogo mediato dall’UE sulla normalizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo è iniziato nel 2011.

I fragilissimi rapporti tra Kosovo e Serbia, tuttavia, si sono nuovamente incrinati lo scorso novembre quando il governo kosovaro ha imposto dazi sulle merci importate dalla Serbia per il 100% del loro valore. La decisione arrivò come conseguenza della mancata entrata del Kosovo nell’Interpol, che per il governo kosovaro fu il risultato delle pressioni dei serbi, contrari all’iniziativa.

La sua nomina a rappresentante speciale è stata inaspettata, dato che solo il 30 giugno il dipartimento di stato americano aveva annunciato Matthew Palmer come nuovo rappresentante speciale degli Stati Uniti nei Balcani occidentali.

“Palmer guiderà i nostri sforzi per rafforzare l’impegno diplomatico degli Stati Uniti a sostegno della pace, della stabilità e della prosperità nella regione e si concentrerà sull’integrazione dei paesi dei Balcani occidentali nelle istituzioni occidentali.” – affermava il comunicato stampa del 30 agosto.