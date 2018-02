🇽🇰 Rita Ora si esibirà a Prishtina per festeggiare i 10 anni di indipendenza del Kosovo

A Prishtina è attesa Rita Ora, cantante londinese di origini kosovare essendo nata a Prishtina nel 1990. La sua famiglia lasciò il Kosovo per ragioni politiche stabilendosi a Londra nel 1991, quando lei aveva solo un anno

La pop star nata in Kosovo, Rita Ora, si esibirà in un concerto sabato a Prishtina come parte di una serie di eventi per celebrare il decimo anniversario di indipendenza del Kosovo

Il Kosovo ha già iniziato le celebrazioni in grande pompa del decimo anniversario della proclamazione di indipendenza dalla Serbia, avvenuta il 17 febbraio 2008.

Rita Ora farà da headliner a uno dei più grandi eventi in programma da giovedì a domenica in occasione del decimo anniversario della dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

“Sono così felice di unirmi a tutti voi in Kosovo per celebrare il 10° anniversario di Indipendenza il 17 febbraio!” Ha scritto Rita Ora su Twitter mercoledì sera.

I am so excited to be joining all of you in Kosovo to celebrate the 10 year anniversary of Independence on Feb 17! To mark this occasion I have created this hoodie (https://t.co/1CywzLoYzx) so you can all have a memory of this night we will share together…See you soon. 🇽🇰 pic.twitter.com/TnmyKyPAgA

— Rita Ora (@RitaOra) February 14, 2018