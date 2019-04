La cantante di origine albanese e di fama internazionale, Rita Ora, ha avviato una collaborazione con l’azienda di moda tedesca ‘Escada’ per aiutare le donne in Kosovo.

Il progetto

Rita Ora e ‘Escada’ hanno creato una linea di borse particolare, a forma di cuore, che ha fatto il suo debutto sul finire della scorsa settimana e che verrà venduta al prezzo di 1195 dollari a borsa nei negozi dell’azienda di moda.

La casa di moda donerà 15 euro per ogni borsa venduta all’organizzazione umanitaria ‘Women for Women International’, la quale è nata per aiutare le donne vittime di conflitti in modo da poter ricreare le loro vite.

Le donazioni andranno – per iniziativa di Rita Ora – anche alle vittime di abusi sessuali in Kosovo. Nonostante la cantante si sia allontanata dal Kosovo all’età di un anno, da sempre ha continuato a mantenere un legame speciale con la sua terra natale:

“Torno in Kosovo appena ne ho occasione; è un posto molto importante per me.” – ha affermato ai media.

La pop-star, inoltre, è stata nominata – alcuni anni fa – ambasciatrice del paese dall’ex presidente del Kosovo, Atifete Jahjaga.

“Mi sono sentita onorata nel ricevere quel premio dall’ex presidente Atifete Jahjaga.” – ha aggiunto la cantante, sottolineando che tornerà questo mese di aprile nel suo Kosovo per alcune iniziative umanitarie con l’UNICEF.

Rita Ora

Rita Ora, nasce a Prishtina, in Kosovo, da una famiglia albanese. All’età di un anno si trasferì con la famiglia in Gran Bretagna. Nel 2004 debutta come attrice interpretando un ruolo secondario nel film ‘Spivs’ mentre nel 2009 partecipa alle audizioni per rappresentare il Regno Unito all’Eurovision Song Contest, vincendo la competizione ma decidendo infine di non partecipare all’importante evento, ritenendo questo non adatto a lei.

Nello stesso anno inizia a collaborare con cantanti del calibro di Jay-Z, Drake, will.i.am, Tine Tempah e Kanye West per comporre il suo primo album. Recita una breve parte in Fast and Furious 6 e nel 2015 diventa giudice della quarta edizione di ‘The Voice UK’. Tra album, singoli e apparizioni in tv, ci sono da sottolineare la collaborazione con il Dj Avicii – recentemente scomparso – e con il suo collega britannico Liam Payne per il brano ‘For You’, parte della colonna sonora del film ‘Cinquanta sfumature di rosso’.