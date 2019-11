La commissione centrale elettorale (CEC) del Kosovo ha annunciato nella giornata di oggi, 7 novembre 2019, i risultati definitivi delle elezioni parlamentari anticipate dello scorso 6 ottobre, dopo un mese di problematiche legate al conteggio dei voti.

Problematiche che hanno incluso schede elettorali avvelenate provenienti dalla Serbia (con conseguente ricovero in ospedale per alcuni funzionari della commissione elettorale centrale) e diversi arresti per falsificazioni nel conteggio delle schede.

Il presidente della commissione, Valdete Daka, ha comunicato oggi che i risultati ufficiali sono stati pubblicati e che i partiti hanno 24 ore per presentare ricorso alla Corte Suprema.

I risultati ufficiali

Come previsto, il partito Vetëvendosje di Albin Kurti ha vinto nelle elezioni con un totale di 220.811 voti, ovvero il 26,15%. Il secondo partito con più voti è stata la Lega Democratica del Kosovo (LDK) di Vjosa Osmani, con un totale di 206.458 voti, ovvero il 24,46%. I due partiti dovrebbero ufficializzare a breve il nuovo governo di coalizione del paese.

Segue il Partito Democratico del Kosovo (PDK) del presidente in carica del parlamento kosovaro Kadri Veseli, con un totale di 178.645 (21,16%). Più staccata, invece, la coalizione del premier uscente Ramush Haradinaj che comprendeva la ‘sua’ Alleanza per il futuro del Kosovo e il partito socialdemocratico del Kosovo, al quarto posto con un totale di 96.883 voti (11,47%).

Risultato invariato per il partito di rappresentanza della minoranza serba in Kosovo, la lista Sprska, che con 57.015 voti totali (6,74%) si è assicurata la presenza nel nuovo parlamento. Obiettivo non raggiunto, al contrario, dalla coalizione che comprendeva i partiti Iniziativa, Nuova Alleanza del Kosovo e il Partito della Giustizia, la quale non è riuscita a raggiungere il 5% necessario (fermandosi al 4,98%) per la rappresentanza parlamentare.

L’affluenza totale è stata del 44,72% – ovvero 844.121 voti totali su 1.961.000 cittadini registrati per le elezioni – e dovuta in gran parte al numero record di richieste di voto arrivate dalla diaspora. D’altra parte, i voti ritenuti non validi per diversi motivi ammontano a 25.465.

I risultati delle elezioni pubblicati dalla commissione elettorale centrale sono disponibili al seguente link