L’aeroporto internazionale “Adem Jashari” di Prishtina ha raggiunto qualche giorno fa la quota record di due milioni di passeggeri nel 2019.

E’ la prima volta, da quando l’aeroporto è attivo, che si raggiunge un numero così alto di passeggeri totali in un anno. Valentina Gara, portavoce dell’aeroporto internazionale di Prishtina, ha confermato – per la rivista economica Monitor – che quest’anno vi è stato una grande crescita sia del numero di passeggeri che di quello dei voli.

“L’aeroporto internazionale ‘Adem Jashari’ ha fatto registrare quest’anno grandi traguardi. Abbiamo avuto una crescita dell’11% in quanto a passeggeri e del 13% in termini di voli.” – ha dichiarato Gara.

Ulteriori novità sono attese per il 2020 dato che – secondo quanto riferito dalla portavoce dell’aeroporto – ci sono diverse compagnie straniere interessate a collaborare con operatori locali per la nascita di nuove linee verso destinazioni in Europa e nel mondo.

“Abbiamo nuove compagnie interessate alla collaborazione con operatori locali per nuove destinazioni come Lyon o Friedrichschafen.” – ha aggiunto Valentina Gara.

Attualmente la pista dell’aeroporto internazionale “Adem Jashari” è in fase di allargamento, per passare dai 2500 metri attuali ai 3000 metri previsti dal progetto. I lavori dovrebbero terminare alla fine del 2019 per un investimento totale da 34 milioni di euro.

Lo scorso anno, invece, era toccato all’aeroporto internazionale di Tirana far registrare un numero record di passeggeri (circa 3 milioni) che molta probabilmente verrà nuovamente infranto alla fine del 2019.

L’aeroporto di Prishtina

L’aeroporto di Prishtina è l’unico nell’interno territorio del Kosovo. Prende il nome di Adem Jashari, fondatore dell’esercito della liberazione del Kosovo (UCK) e che ha combattuto per l’indipendenza del Kosovo dalla Jugoslavia negli anni ’90.

Il 12 novembre 2008, l’aeroporto internazionale di Prishtina fece registrare il suo milionesimo passeggero annuale, a cui l’aeroporto offrì un biglietto di andata e ritorno gratuito per una destinazione di sua scelta. oìUndici anni dopo, l’aeroporto “Adem Jashari” ha raggiunto quota due milioni di passeggeri annuali.

A causa della situazione presente tra Kosovo e Serbia, i voli da e verso l’aeroporto di Prishtina non possono attraversare lo spazio aereo serbo. Molto spesso, per questo, i voli da e verso il Kosovo hanno durato di circa 30 minuti superiore rispetto a quanto previsto da una normale tratta.

Le compagnie aeree dell’aeroporto di Prishtina

Alk Airlines, Austrian Airlines, Chair Airlines, easyJet, easyJet Switzerland, Edelweiss Air, Enter Air, Eurowings ,Norwegian Air Shuttle, Orange2Fly, Pegasus Airlines, Scandinavian Airlines, Swiss International Air Lines, TUI fly Belgium, Turkish Airlines, Wizz Air.

