A quattro mesi dopo le elezioni anticipate in Kosovo, è stato finalmente raggiunto un accordo per formare un nuovo governo.

Una lunga trattativa tra il Movimento per l’Autodeterminazione e LDK (Lega Democratica del Kosovo). Il nuovo gabinetto sarà votato oggi in Parlamento.

Ci sono anche delle novità nella spartizione delle poltrone. Il nuovo governo avrà 15 ministeri (12 annunciati in precedenza). Lascerà l’alto scranno Glauk Konjufca del movimento Vetëvendosje che era stato eletto come Presidente della Camera, posto di cui ha goduto solamente di pochi giorni, poiché un rappresentante di LDK sarà scelto per prendere il suo posto. Kurti ha annunciato che Konjufca farà parte del nuovo esecutivo. Non è stato raggiunto un accordo sulla nomina del prossimo Presidente della Repubblica, una questione che ha tenuto in ostaggio le parti per lungo tempo, ma Kurti e Mustafa hanno dichiarato che della questione se ne occuperanno poco prima della scadenza del mandato di Thaci.

Le dichiarazioni di Kurti

“Ad un giorno di distanza dalla seduta del parlamento del Kosovo in cui sarà votato il nuovo esecutivo, abbiamo incontrato il presidente LDK, con il quale ci incontreremmo anche domani, per dare un volto al nuovo governo. Abbiamo già firmato l’accordo con il presidente Mustafa il quale terrà una riunione del consiglio generale del partito. Grazie per la pazienza e il supporto che ci avete dato durante questo processo che non è stato facile. L’accordo prevede 15 ministeri, 2 vice premier e 33 sottosegretari. Perciò da 21 ministri attuali ne avremo solo 15 e da oltre 80 sottosegretari scenderemo a 33. Questo dimostra che il governo ha fatto una grande differenza ancor prima di iniziare a lavorare, in quanto è il più snello della storia del Kosovo.” ha dichiarato Kurti

Le affermazioni di Mustafa

Isa Mustafa ha dichiarato che l’elezione del Presidente della Repubblica avverrà in accordo Kurti in tempi più maturi. “Abbiamo raggiunto un accordo. Siamo convinti che sia un buon accordo, nell’interesse dei cambiamenti che devono necessariamente aver luogo nel nostro paese. È un risultato raggiunto grazie alle trattative e alla collaborazione che dura da tempo. Ci siamo riuniti per trovare una soluzione e lo abbiamo trovato, e che riteniamo sia nell’interesse del Kosovo. Ciò che vogliamo in futuro è che questo governo abbia successo e sia all’altezza delle sue aspettative. In quanto l’elezione del Presidente ella Repubblica, abbiamo deciso di non includerlo nell’accordo che abbiamo firmato oggi, ma sarà un problema che affronteremo in un altro momento” ha concluso Mustafa.

L’augurio di Rama

“I miei complimenti al movimento Vetëvendosje e LDK che hanno dato vita al nuovo governo augurando una buona amministrazione del Kosovo! Mi auguro una più proficua collaborazione possibile nell’ interesse degli albanesi al di qua e al di là del confine e non vedo l’ora di intavolare una discussione sulla questione della libera circolazione dei cittadini e delle imprese nelle nostre frontiere.“, ha scritto Edi Rama su Twitter