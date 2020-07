Alle 13:00, il presidente del Kosovo, Hashim Thaçi, è comparso davanti al Tribunale speciale dell’Aia, dove ha rilasciato una breve dichiarazione ai giornalisti.

“Oggi sono qui nel rispetto del mio sogno e per quello per cui ho combattuto, un Kosovo libero e indipendente, basato sulla parità di diritti e sullo stato di diritto. Sono pronto ad affrontare nuove sfide e vincere, per mio figlio, per la mia famiglia e per il mio paese.

Nessuno può riscrivere la storia, questo è il prezzo della libertà, credo nella pace, nella verità e nella giustizia, credo nel dialogo e nelle buone relazioni con i paesi vicini. Il Kosovo è una storia di successo e ne sono molto orgoglioso. La destinazione del Kosovo è l’integrazione nell’Unione Europea, la NATO e buoni rapporti con gli Stati Uniti“, ha detto Thaci.

Alla fine del suo discorso, un gruppo di sostenitori con bandiere dell’UCK ha cantato canzoni patriottiche per offrire supporto al presidente Thaçi.

In precedenza, il presidente del Kosovo ha dichiarato che avrebbe dimostrato alle autorità che lo stanno indagando di non aver violato alcuna legge internazionale nel conflitto armato nel Kosovo 1998-1999 tra gli albanesi del Kosovo e le forze paramilitari serbe. La procura speciale presume che membri dell’esercito di liberazione del Kosovo che hanno combattuto per l’indipendenza abbiano commesso crimini di guerra e crimini contro l’umanità.

Il presidente del Kosovo Hashim Thaçi, ex comandante dell’UCK, è accusato di essere responsabile dell’uccisione di circa 100 oppositori albanesi, serbi, rom e kosovari, insieme al presidente del Partito democratico del Kosovo, nonché di sparizioni, persecuzioni e tortura.

I politici del Kosovo a fianco di Thaçi

Reazioni di supporto per il presidente del Kosovo sono arrivate oggi da tutte le forze politiche del Kosovo. L’ex primo ministro Ramush Haradinaj, attraverso uno status sulla sua pagina Facebook, afferma di apprezzare molto la prontezza del presidente Thaçi a rispondere positivamente all’invito di comparire del tribunale speciale.

“La lotta del popolo albanese, schierato a fianco dell’UCK, era giusta, il cui valore, nonostante gli sforzi per danneggiarlo, non andrà perso né oggi né mai. Non siamo mai scappati dall’affrontare la giustizia ogni volta che lo ha chiesto, indipendentemente dalle posizioni statali, abbiamo risposto e risponderemo “, ha scritto l’ex primo ministro.

Anche l’ex capo dell’Assemblea del Kosovo, anche lui anche accusato dalla procura speciale per crimini di guerra, attraverso uno status sulla sua pagina Facebook afferma che questa battaglia del Kosovo sarà trionfante, come lo è stata la guerra di liberazione del Kosovo.

La risoluzione del parlamento



Quattro giorni prima che il presidente del Kosovo Hashim Thaçi venisse interrogato dalla Procura Speciale dell’Aia, i membri dell’Assemblea del Kosovo hanno adottato una risoluzione sull’unità politica e civile in difesa dei valori di guerra dell’UCK.

“L’Assemblea della Repubblica del Kosovo esprime preoccupazione per le possibili violazioni procedurali, commesse in occasione della pubblicazione di nomi e l’accusa non confermata contro membri dell’esercito di liberazione del Kosovo. La Repubblica del Kosovo è stata costantemente pronta a dimostrare quanto sia stata giusta la guerra di difesa dell’esercito di liberazione del Kosovo ed è pronta oggi a fare lo stesso.

La purezza della guerra dell’UCK è stata dimostrata più volte nei processi aperti dai meccanismi giudiziari internazionali, come: UNMIK (Missione delle Nazioni Unite in Kosovo), Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia, EULEX- (missione dell’Unione europea) e giustizia interna “si afferma nella risoluzione.