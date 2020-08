Il primo ministro del Kosovo, Avdullah Hoti ha annunciato domenica sera che gli è stato diagnosticato il COVID-19.

Per questo rimarrà isolato a casa per i prossimi 14 giorni. Hoti ha annunciato la notizia attraverso un post su Facebook, in cui ha affermato che” non ci sono altri segni della malattia, tranne una tosse molto lieve”.

“Da stasera sono in isolamento per le prossime due settimane. Adempirò i miei obblighi da casa”, ha scritto il Primo Ministro del Kosovo nel suo messaggio.

Avdullah Hoti, 44 anni, diventa così il terzo politico di spicco del Kosovo ad essere infetto.

In precedenza, il presidente della Lega democratica del Kosovo, Isa Mustafa e il presidente del Partito democratico del Kosovo, Kadri Veseli, avevano annunciato di essere risultati positivi.

Dopo 3 settimane di isolamento, Mustafa è stato dichiarato guarito sabato.

La situazione con COVID-19 rimane allarmante in Kosovo, che la scorsa settimana ha costretto il governo ad adottare 28 nuove misure contro COVID-19.

Domenica scorsa, le autorità hanno dichiarato 13 vittime da coronavirus. Solo nelle ultime 2 settimane, circa 70 persone hanno perso la vita, mentre il bilancio totale è di circa 8.800 casi, di cui 4.800 sono stati guariti, 3.700 contagi attivi, mentre 249 hanno perso la vita.

La mortalità per COVID-19 in Kosovo ha raggiunto 140 morti ogni 1 milione di abitanti – il doppio della mortalità che l’Albania ha riferito fino ad oggi.

Con la crescita dei contagi l’Italia ha inserito Kosovo nella lista dei paesi a rischio assieme alla Serbia e Montenegro.

L’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza prevede il blocco dei voli aerei, dei treni e di tutti gli altri mezzi di trasporto per il collegamento da e per la Serbia, il Montenegro e il Kosovo, i tre Paesi aggiunti alla lista di quelli a rischio per la pandemia da Covid-19, che già comprendeva 13 nazioni.