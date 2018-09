Kosovo: vivere nel paese delle popstars

Quando le persone pensano al Kosovo, probabilmente ricordano il paese lacerato dalla guerra alla fine degli anni ’90. Ciò a cui probabilmente non pensano, è il fatto che in Europa non c’è posto che possa vantare maggior numero di popstar pro-capite del Kosovo.

Il Kosovo è molto cambiato nel corso degli anni, come racconta Stefan Van Dijk per Emerging Europe.

Nel 2004, la prima volta che il giornalista visitò il Kosovo, la maggior parte delle strade non esistevano, le camionette dell’ONU e della NATO erano onnipresenti e il Kosovo non era nemmeno uno stato.

Nel suo percorso di evoluzione, non ha di certo aiutato il ruolo della Serbia: quest’ultima ha attivamente esercitato pressioni per non riconoscere l’indipendenza del Kosovo, e non fare ‘iscrivere’ la nazione ad organizzazioni mondiali come UEFA, FIFA, Olimpiadi ed ONU. Cercare di inquadrare il Kosovo come una terra piena di criminali ed estremisti musulmani era facile, dal momento che nessuno poteva realmente vedere cosa stesse succedendo realmente.

Ma chi c’è stato può farlo e potrà testimoniare sicuramente una cosa: il Kosovo è un paese incantevole, con belle montagne, strade estremamente sicure e persone incredibilmente ospitali. Negli ultimi anni il paese è cambiato molto: è diventato, in primis, una repubblica, sono state costruite autostrade, società internazionali hanno deciso di investire nel paese.

Tantissime cose sono cambiate, ma l’ospitalità della gente – come la loro posizione filo-occidentale – è rimasta sempre uguale. Nessun paese dei Balcani è tanto pro-UE quanto il Kosovo, e probabilmente nessun popolo al mondo e pro-americani quanto i kosovari. E, forse, è anche questo il motivo per cui produce così tante popstar.

Dua Lipa , ad esempio, è stata al primo posto delle classifiche pop per oltre dieci settimane. E’ un perfetto esempio dell’atmosfera positiva della capitale Prishtina, combinata con un atteggiamento occidentale (è cresciuta nel Regno Unito).

Un’altra cantante, anche’essa originaria di Prishtina, detiene il maggior numero di successi nel suo paese, ovvero Rita Ora.

E poiché Will Smith ha scelto Era Istrefi come partner della canzone ufficiale della coppa del mondo, attualmente sono tre le cantanti del Kosovo nelle classifiche pop.

Non male per un paese di soli 1,8 milioni abitanti, vero?