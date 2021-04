Per l’opposizione in Kosovo, Albin Kurti dimentica la pandemia nel Paese e si occupa delle elezioni in Albania. Per gli analisti politici, invece, il “coinvolgimento” di Kurti nella campagna elettorale albanese potrebbe influenzare i rapporti tra i due governi.

Il governo del Kosovo guidato dal Primo Ministro, Albin Kurti e alcuni suoi deputati, sono stati presi di mira dai partiti politici dell’opposizione per quello che viene descritto come “interferenza nella campagna elettorale in Albania”, dove compete anche il Movimento Vetëvendosje registrato nello Stato albanese, con alcuni candidati alle elezioni del 25 aprile.

Sono i due maggiori partiti di opposizione, il Partito Democratico del Kosovo (PDK) e la Lega Democratica del Kosovo (LDK) ad aver affermato che il Primo Ministro Kurti con il suo impegno nella campagna elettorale in Albania ha lasciato da parte i cittadini del Kosovo e i problemi che devono affrontare.

LDK: Irresponsabile il coinvolgimento nella campagna elettorale e nelle proteste in Albania

Il presidente della Lega Democratica del Kosovo, Lumir Abdixhiku, ha affermato che “il governo Kurti sta trascurando la situazione pandemica in Kosovo per interferire nelle le elezioni in Albania. Mentre più di 80 concittadini muoiono in settimana a Pristina, quando gli anziani scompaiono aspettano la vaccinazione, il governo mostra immaturità e irresponsabilità.



Invece di affrontare la crisi sanitaria ed economica, scelgono di fare proteste e campagne elettorali in un altro Paese“, ha scritto Abdixhiku su Facebook.

PDK: Per Kurti, la campagna elettorale in Albania è più importante della vita dei cittadini del Kosovo

Le critiche arrivano anche dal capogruppo parlamentare all’opposizione del PDK, Abelard Tahiri, il quale afferma che per il premier Kurti “la campagna in Albania è più importante della vita dei cittadini del Kosovo. Purtroppo solo negli ultimi 20 giorni, 212 cittadini hanno perso la vita nella battaglia contro il virus. A parte un esiguo numero di dosi, il governo non ha provveduto alla fornitura di alcun vaccino. L’unico provvedimento che il primo ministro Kurti ha intrapreso finora – è stato l’ordine di isolamento per i cittadini del Kosovo, mentre i ministri e i deputati del suo partito sono andati in Albania per fare campagna elettorale“, ha detto in una conferenza per i media, Abelard Tahiri.

Gli analisti: A Kurti serve più moderazione

Gli analisti politici, da parte loro, pensano che il primo ministro del Kosovo Albin Kurti non dovrebbe essere coinvolto nella campagna elettorale in Albania, come ha detto a Deutsche Welle, Arton Demhasaj, analista politico.

“Albin Kurti ora non è solo il presidente di Vetëvendosja, ma è anche il primo ministro del Kosovo votato dal parlamento del Kosovo e dovrebbe essere molto più distaccato e non coinvolto nelle elezioni in Albania, perché questo può essere interpretato come ingerenza del governo kosovaro nelle elezioni in Albania. Abbiamo visto il Primo Ministro Kurti e molti dei suoi ministri impegnarsi costantemente a favore dei candidati di Vetëvendosje in Albania. Questo domani potrebbe peggiorare i rapporti tra i due governi, chiunque vinca le elezioni in Albania “, ha detto Demhasaj.