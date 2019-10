Nella giornata di ieri, 9 settembre, le autorità kosovare hanno negato l’ingresso in Kosovo alla squadra di calcio della Stella Rossa di Belgrado, che alle 14 avrebbe dovuto disputare i sedicesimi di finale della coppa di Serbia a Mitrovica contro il FK Trepça.

“Non permetteremo lo svolgimento della partita, perché in quel caso tutti i principi sportivi, i rispettivi statuti e l’integrità territoriale dello stato sarebbero violati.” – ha dichiarato a BIRN il segretario generale della federazione calcistica kosovara (FFK), Eroll Salihu.

Il contesto

Prima dell’accaduto di ieri, infatti, la FFK aveva condannato il comportamento della federazione serba rea di aver organizzato una partita ufficiale nel territorio kosovaro senza il permesso della FFK, che si considera l’unica autorità avente diritto di organizzare incontri ufficiali in Kosovo.

Lo scorso 17 settembre, per questo motivo, la FFK si era rivolta alla FIFA e alla UEFA chiedendo un’immediata reazione sulla partita della Coppa di Serbia programmata per ieri dalla federazione serba. Nella sua risposta, la FIFA, aveva esortato la FFK a far disputare la partita sottolineando, tuttavia, che il suo fosse un consiglio e non un ordine.

Alcuni club del nord del Kosovo, come il FK Trepça, fanno riferimento e sono iscritti alla federazione calcistica serba poiché non riconoscono l’indipendenza kosovara. Questo spiega il perché una partita di coppa di Serbia fosse in programma nel territorio del Kosovo:

“Siamo aperti nell’includere sotto il nostro ombrello tutte le squadre di calcio che operano in Kosovo, indipendentemente dalla loro origine etnica. Per questo, chiediamo ai club serbi del Kosovo di accettare la realtà il prima possibile e di partecipare a competizioni organizzate dalla FFK.” – rende noto la federazione kosovara.

La reazione serba

Ieri il capo dell’ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric, ha immediatamente reagito dichiarando che il Kosovo non ha il diritto di vietare ai giocatori di entrare in quella da lui definita la regione meridionale della Serbia:

“Cercando di installare una cortina di ferro tra la Serbia e la nostra provincia meridionale, Prishtina sta scegliendo la strada dell’autoisolamento.” – ha affermato Djuric chiedendo che il Kosovo venga espulso dalla UEFA e dalla FIFA.

Anche la stessa Stella Rossa ha reagito su Twitter con un comunicato ufficiale, nel quale si riportano le parole del direttore sportivo del club Zvezdan Terzic:

“Siamo venuti per giocare a calcio e solo per giocare a calcio. Non siamo venuti per occuparci di politica, ma per giocare una partita di calcio. Le autorità hanno deciso di non ascoltare il consiglio della FIFA e hanno impedito a questo gioco di continuare a Kosovska Mitrovica. Siamo spiacenti e delusi. La partita dovrà ora essere riorganizzata, probabilmente per domani.” – si legge sul sito del club.

La partita, in effetti, si disputerà oggi con calcio d’inizio alle 15:00 presso il centro sportivo della federazione serba a Stara Pazova.