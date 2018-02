Kosovo – “Medaglia dell’Indipendenza” al Premier Edi Rama

In occasione del decimo anniversario della proclamazione dell’indipendenza del Kosovo, il Presidente del Kosovo HashimThaçi ha accordato al Premier albanese Edi Rama la “Medaglia dell’Indipendenza” per il contributo dato per la libertà e l’indipendenza del Kosovo.

Durante la cerimonia dell’occasione, alla sede della Presidenza della Repubblica a Pristina, il Presidente Thaçi ha sottolineato che “ho avuto l’onore e il piacere di onorare con la “Medaglia dell’Indipendenza”, in occasione del decimo anniversario dell’Indipendenza del Kosovo, il Premier albanese, Edi Rama, per il suo contributo per la libertà e l’indipendenza del Kosovo, apprezzando e rispettando i suoi impegni per il consolidamento dello Stato del Kosovo nei più difficili processi che ha passato il Paese”.

Il Presidente Thaçi più avanti ha sottolineato che “la voce del Premier Rama è stata potente nell’appoggio della libertà del Kosovo, del processo per l’edificazione dello Stato, del consolidamento e della sua rapida integrazione nella NATO e in UE”.

“Il progetto per un Kosovo libero e indipendente, parte della NATO e dell’UE è un comune progetto” – ha detto il Presidente Thaçi, esprimendo i suoi ringraziamenti al Premier Rama, al suo Governo, allo Stato albanese e a tutti i cittadini albanesi per il contributo dato nella libertà e nell’indipendenza del Kosovo.

Il Premier albanese, Edi Rama ha considerato questa medaglia come uno dei suoi momenti più emozionanti. “È senza dubbio uno dei momenti piú emozionanti per me, un grande onore. Vorrei esprimere la mia gratitudine e vorrei ringraziare il Kosovo per questa indimenticabile emozione” – si è espresso il Premier Rama.

Con i suoi dieci anni, Kosovo è il più giovane paese europeo: ottenne l’indipendenza dalla Serbia il 17 febbraio 2008, dieci anni fa, in seguito all’ultimo dei conflitti avvenuti nei paesi della ex Jugoslavia, a cui partecipò anche l’Italia come membro della NATO, nel 1999.