Mentre la Commissione Europea e il Parlamento Europeo hanno dato il via libera alla liberalizzazione dei visti per il Kosovo, il Consiglio dei ministri dell’UE non lo ha ancora fatto, poiché alcuni Stati membri dell’UE ritengono che il Kosovo non abbia fatto abbastanza per combattere la corruzione e la criminalità organizzata.

La libera circolazione dei cittadini del Kosovo nell’area di Schengen, noto come liberalizzazione dei visti, è un argomento che ha occupato la politica interna ed estera dal 2010. Ma i segnali sinora inviati, sia dai paesi dell’Unione europea che dalle stesse istituzioni del Kosovo, parlano di scetticismo generale affinché ciò possa accadere presto, dicono gli esperti che seguono gli sviluppi che riguardano l’integrazione europea del Kosovo.

Secondo loro, sia all’interno del Kosovo che tra gli stessi organismi dell’Unione Europea, ci sono opinioni diverse sul fatto che il Kosovo abbia soddisfatto o meno i criteri per ottenere la liberalizzazione dei visti.

Il parere degli esperti

Demush Shasha dell’Istituto di Politica Europea del Kosovo (EPIK), dice che alcuni paesi dell’Unione Europea hanno sufficienti argomenti per bloccare la liberalizzazione dei visti per il Kosovo.

Secondo lui, dal 2016 al Kosovo è stato chiesto di prendere provvedimenti concreti nella lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata di alto livello, ma anche dopo quattro anni, il Kosovo non ha fatto nessun passo concreto.

Inoltre, secondo lui, un fattore che ostacola i progressi del Kosovo, sebbene non direttamente collegato ai criteri di liberalizzazione dei visti, è il congelamento del dialogo con la Serbia.

“Se il Kosovo progredisce in questi due settori, cioè la normalizzazione delle relazioni con la Serbia e la lotta contro la corruzione di alto livello, senza dubbio si crea un ambiente in cui l’UE e in particolare alcuni stati scettici, troveranno molto più difficile bloccare la liberalizzazione dei visti “ afferma Shasha.

Artan Murati, professore di diritto dell’Unione Europea, parlando per Radio Free Europe, apprezza le condizioni imposte al Kosovo da alcuni paesi dell’Unione Europea per combattere il crimine organizzato e la corruzione ai massimi livelli, ma il paese non ha risposto.

Inoltre, afferma che i recenti rapporti di Transparency International mostrano che il Kosovo abbia fatto passi indietro nella lotta alla corruzione. E poi, secondo lui, le specificità di alcuni Stati membri dell’UE non giocano a favore della liberalizzazione dei visti per il Kosovo.

“Hanno delle grane nella politica interna, perché l’ondata di migranti che ha invaso questi paesi, in particolare Francia, Germania e Paesi Bassi, ha messo in difficoltà alcuni politici all’interno di questi paesi, in quanto il sostegno di queste ondate comporta costi politici”

Demush Shasha consiglia di non considerare la questione della liberalizzazione dei visti in Kosovo distaccata da ciò che sta accadendo all’interno dei paesi dell’Unione europea e dalla sua agenda sull’allargamento in favore dei Balcani Occidentali.

Secondo lui, il caso della non liberalizzazione dei visti per il Kosovo e la mancata apertura dei negoziati con l’Albania e la Macedonia del Nord riguardo l’adesione all’UE, hanno delle analogie e riflettono la stessa linea politiche dell’UE nei confronti dei paesi dei Balcani occidentali.

“In entrambi i casi, è il Consiglio dell’UE, che ha fermato i progressi, sia nel caso dell’Albania e della Macedonia settentrionale, sia sul Kosovo. È quindi vero che attualmente esiste dello scetticismo sull’agenda dell’allargamento all’interno dell’UE. Abbiamo visto inoltre una discussione sul futuro dell’Europa stessa nel 2020. A questo proposito, e chiaro che tutto ciò fa parte della responsabilità e della volontà politica all’interno degli Stati membri dell’UE, ma questo è al di fuori del nostro controllo.” ha sottolineato Shasha per Radio Free Europe.

D’altra parte, Artan Murati stima che nella situazione attuale sia difficile un passo positivo riguardo la liberalizzazione dei visti per il Kosovo. Secondo lui, il Kosovo dovrebbe compiere maggiori sforzi nella lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, utilizzandolo come elemento a favore della conclusione di questo processo.

“All’interno dell’Unione, la Croazia e Germania avranno la presidenza quest’anno. Entrambi sono, in un certo senso, amichevoli con il Kosovo e probabilmente includeranno il Kosovo come parte dell’agenda nelle riunioni del Consiglio dei Ministri dell’UE. Metterlo all’ordine del giorno non è sufficiente, perché è necessario un voto positivo a maggioranza qualificata. Ciò dovrebbe essere garantito attraverso il lobbismo e un approccio serio da parte del Kosovo, che per ora non abbiamo, perché per molti mesi siamo senza istituzioni funzionanti e in realtà siamo sotto la custodia istituzionale “, ha sottolineato Murati.

Il parere del rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

Giovedì, durante una visita in Kosovo, alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell, durante un incontro con il presidente del Kosovo Hashim Thaçi, ha ribadito la posizione della Commissione europea e del Parlamento europeo, dicendo “è tempo di andare avanti e finire con i requisiti tecnici”, ma ha anche aggiunto che non può garantire nulla dal momento che la decisione spetta agli stati membri dell’UE.

Le affermazioni del presidente Thaçi

Il presidente Thaçi, invece ha messo in rilievo tutta la delusione dei cittadini per la manca liberalizzazione dei visti, criticando la politica dei doppi standard rispetto al Kosovo, nonostante la soddisfazione di tutti i requisiti. Secondo lui si tratta di un atteggiamento ingiusto e squilibrato nei confronti del Kosovo da parte dell’UE, da porre fine al più presto.