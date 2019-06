Nella giornata di mercoledì, la nota compagnia aerea tedesca Eurowings ha fatto il suo esordio – con l’Airbus A319 – a Prishtina, in Kosovo.

L’aeroporto internazionale di Prishtina, infatti, sarà la seconda base operativa (dopo l’aeroporto di Palma di Maiorca) di Eurowings al di fuori di Germania ed Austria. Per il Kosovo si tratta di uno sviluppo molto interessante dato che il paese – come scrive la rivista Monitor – è in processo di espansione dei propri collegamenti aerei in modo tale da rafforzare il legame con la propria diaspora.

La scelta del Kosovo

Ci sono diverse ragioni che hanno portato la compagnia aerea tedesca a scegliere il Kosovo prima di altri paesi dell’Europa occidentale. In primis, il fallimento di un’altra compagnia aerea tedesca, Germania Airlines, che ha creato l’opportunità per Eurowings.

“Germania”, difatti, aveva pianificato di espandersi a Kosovo nel mese di marzo di quest’anno, ma i numerosi problemi economici della compagnia aerea non l’ha permesso e l’hanno portato due mesi più tardi al fallimento. L’unico aereo che era già stato “esportato” in Kosovo dalla compagnia, è stato in seguito acquistato dall’operatore turistico locale “Air Prishtina”.

La notizia dell’ingresso di Eurowings nel mercato del trasporto aereo kosovaro è stata ufficializzata ieri, dopo un incontro tra il primo ministro del Kosovo, Ramush Haradinaj, e i vertici della compagnia aerea tedesca.

“Come governo siamo focalizzati nel rendere gli investimenti stranieri sempre più presenti e in questo senso abbiamo lavorato per offrire agli investitori le migliori condizioni per lo sviluppo economico del paese e la creazione di nuovi posti di lavoro.” – si legge nel comunicato governativo.

Eurowings

Eurowings GmbH è una compagnia aerea low-cost tedesca sussidiaria di Lufthansa con sede a Düsseldorf. Dalle sue basi presso gli aeroporti di Düsseldorf, Colonia-Bonn, Amburgo e Vienna – a cui si aggiungeranno tra poco le basi di Prishtina e Palma di Maiorca – opera voli su destinazioni nazionali ed europee, nonché alcune rotte a lungo raggio.