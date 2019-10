Il partito nazionalista di sinistra “Vetëvendosje” ha vinto le elezioni parlamentari anticipate in Kosovo, con il 25,59% dei voti.

Dopo dodici anni, quindi, al governo non ci sarà più il Partito Democratico del Kosovo (PDK) del presidente della Repubblica, Hashim Thaçi, al terzo posto nelle preferenze dei cittadini (con il 21,06% dei voti) alle spalle della Lega Democratica del Kosovo (LDK, 24,87% dei voti), guidato da Vjosa Osmani. (CEC Kosovo)

L’affluenza totale è stata del 44%. Nessun partito è riuscito a raggiungere la maggioranza parlamentare e, per questo, il paese avrà come al solito un governo di coalizione: Vetëvendosje e LDK, appartenenti all’opposizione prima delle elezioni del 6 ottobre, con ogni probabilità si coalizzeranno ottenendo in questo modo almeno 60 dei 120 seggi parlamentari.

Le reazioni dei protagonisti

Poco dopo la chiusura dei seggi elettorali, Kadri Veseli – candidato premier del PDK – ha ammesso la sconfitta del suo partito, che paga, insieme al partito AAK (Alleanza per il Futuro del Kosovo) del primo ministro dimissionario Haradinaj, la scelta di presentarsi alle elezioni divisi:

“Non abbiamo vinto. Il PDK entrerà in opposizione e continuerà a servire il paese e lo stato.” – ha dichiarato Veseli nella conferenza stampa.

Per il leader di Vetëvendosje, invece, gli elettori del Kosovo sono intervenuti per salvare il paese dal disastro:

“Vetëvendosje ha vinto le elezioni perché è stato il partito più votato, ma è molto positivo che come opposizione (assieme alla LDK) avremo almeno 60 seggi parlamentari. La vittoria di Vetëvendosje è una celebrazione nazionale. La gente è intervenuta nella nostra scena politica per evitare che il dramma del nostro stato abbia un tragica fine.” – ha dichiarato Albin Kurti, leader di Vetëvendosje, il quale in seguito ha pubblicato anche un tweet “di vittoria”.

Thank You! I am forever grateful to everyone who cast their vote for change today. It has been a long time coming, but finally, it did happen to #Kosova. Massive citizens turn out turned into big national celebration. pic.twitter.com/rH4BDH4Ky6 — Albin Kurti (@albinkurti) October 7, 2019

“Grazie! Sono grato per sempre a tutti coloro che oggi hanno votato per il cambiamento. E’ passato molto tempo, ma alla fine è successo al Kosovo. Compatti cittadini si sono trasformati in grandi celebrazioni nazionali.”

L’ex premier, Ramush Haradinaj, ha scritto in un post su Facebook che la decisione di restituire il processo decisionale agli elettori si è rivelata giusta:

“Una concorrenza leale e pacifica ha portato il Kosovo e i suoi cittadini ad un livello più alto di maturità politica e democratica, fungendo da modello nella regione.” – si legge nel post di Haradinaj, il partito del quale ha gareggiato nelle elezioni in una coalizione con il Partito socialdemocratico (PSD), che ha raggiunto l’11% dei voti.

Le reazioni dall’Albania

Anche i leader della politica albanese hanno reagito sui social network alla vittoria di Vetëvendosje nelle elezioni parlamentari anticipate in Kosovo

Ilir Meta

“Le elezioni di ieri in Kosovo, uno splendido esempio del funzionamento della democrazia e della fiducia nella democrazia e nel voto libero. Complimenti ai cittadini del Kosovo e alla classe politica, che hanno mostrato al mondo non solo che lo stato del Kosovo è del tutto funzionante, ma anche un simbolo di democrazia in crescita in una regione che soffre ancora per l’autoritarismo e l’impossibilità di libere elezioni, come quelle che tutto il mondo ha seguito ieri in Kosovo.” – si legge nel post pubblicato dal capo di stato albanese, Ilir Meta.

Edi Rama

Anche il premier Edi Rama si è congratulato per lo svolgimento delle elezioni del paese e per la vittoria del partito Vetëvendosje di Albin Kurti:

“Congratulazioni al Kosovo per la riuscita delle elezioni parlamentari. Congratulazioni a Vetëvendosje e Albin Kurti per il risultato migliore. Congratulazioni a LDK e Vjosa Osmani per il secondo risultato migliore. Congratulazioni a PDK e Kadri Veseli per l’esemplare accettazione del risultato. Che sia quanto più felice il nuovo giorno per il Kosovo.”

Lulzim Basha

Stessa linea seguita dal leader dell’opposizione e del partito democratico, Lulzim Basha:

“Il Kosovo ha aperto una nuova pagina nella sua strada come stato democratico. […] Le mie sentite congratulazioni a Albin Kurti e Vjosa Osmani per la vittoria. […] Ieri il Kosovo ha dato un esempio stimolante con la sua grande e civica affluenza alle elezioni.“