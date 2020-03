La bandiera dell’Italia è stata collocata all’ingresso della sede del governo in Kosovo in segno di solidarietà con le vittime del coronavirus.

L’iniziativa è stata presa dallo stesso governo del Kosovo per onorare le vittime di coronavirus visto il bilancio tragico in aumento.

“L’Italia celebra oggi la Giornata dell’Unità. Nel suo 159 ° anniversario, l’Italia affronta un nemico invisibile che vincerà insieme a tutto il mondo. I cittadini del Kosovo sono sempre grati a questo stato amico e ognuno di noi condivide con loro la sorte.” dicono fonti del governo in un comunicato stampa.

Il premier Kurti: Chiudiamo le frontiere ma apriamo i nostri cuori

Per il giorno dell’unificazione dell’Italia, il governo del Kosovo ha illuminato il suo edificio con la bandiera italiana. Mentre chiudiamo i confini per combattere il nemico invisibile, dobbiamo aprire i nostri cuori e stare insieme in solidarietà. La battaglia contro Covid-19 è una lotta che ci unisce tutti!

La presidente della camera Osmani: Non siete soli

Siamo solidali con il popolo italiano in questi momenti difficili di Covid-19. Il vostro canto sui balconi in mezzo alla quarantena è uno straordinario spettacolo di resilienza. Mentre affrontiamo l’incombente chiusura delle frontiere, guardiamo il vostro morale sollevato. Non siete soli!

Kosovo, arriva a 19 il numero dei contagi

Bollettino del 17 marzo – Il numero delle persone contagiate da coronavirus in Kosovo è arrivato a 19.

Nelle ultime 24 ore, sono stati identificati altri 2 nuovi casi di COVID-19 nel comune di Gjakova che sono rientrati da Düsseldorf, Germania, un uomo di 54 anni ed una donna di 49 anni.

L’Istituto Nazionale di Sanità pubblica del Kosovo ha ricevuto fino ad oggi 2112 telefonate, e solo nelle ultime 24 ore le telefonate sono state 727.

