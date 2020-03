Il primo ministro Edi Rama ha difeso la scelta Albin Kurti il quale ha deciso di abolire i dazi del 100% sui prodotti serbi, dichiarando che questo è il meglio che potesse fare per il Kosovo dove Kurti ha dimostrato di essere il primo ministro del paese.

Nello stesso tempo ha attaccato l’ex primo ministro Ramush Haradinaj, accusandolo di aver lanciato senza vergogna una campagna di denigrazione verso Kurti solamente perché quest’ultimo ha deciso di abolire i dazi incomprensibili che danneggiavano il Kosovo. Inoltre Rama ha considerato un’idiozia il ragionamento secondo il quale i dazi avrebbero portato al riconoscimento del Kosovo da parte della Serbia.

“Albin può essere di tutto ma non un servitore della Serbia!” scrive Rama attaccando duramente Haradinaj.

La definizione di Kurti come “traditore” o addirittura ingannatore da parte di Haradinaj dopo la decisione di abolire le tariffe, Rama lo considera un epiteto che fa la grande differenza tra un leader della pace, come Kurti che con le sue azioni cerca di difendere l’integrità del paese, e Haradinaj “una statua di guerra”, che nonostante abbia combattuto per la libertà del paese, ha distrutto la reputazione internazionale del Kosovo vittimizzando la Serbia agli occhi del mondo.

“Senza nessuna vergogna Ramush ha iniziato a denigrare Albin Kurti! Albin è tutt’altro che servitore della Serbia!

Mi auguro che Kurti non ceda davanti ai colpi bassi nell’abolire i tassi doganali che hanno distrutto la reputazione internazionale del Kosovo e vittimizzato la Serbia agli occhi del mondo! Non c’è mai stata una maggiore idiozia che quella predica secondo cui i dazi porteranno al riconoscimento in Kosovo da parte della Serbia.

Nulla ha arrecato più danno al Kosovo che quelle tariffe che invece di diventare un’amonizione per le violazioni del CEFTA dalla Serbia, e diventata una corda al collo del Kosovo! Albin Kurti è sulla buona strada!

L’abolizione delle tariffe segnerà il suo primo giorno come primo ministro in carica, e non più come leader dell’opposizione nell’ufficio del primo ministro! Dovrà affrontare l’etichetta di “traditore” ma non fa niente, è ciò che distingue i leader della pace dalle statue di guerra”, ha scritto Rama su Twitter.

Il primo ministro Rama è stato da sempre a fianco delle organizzazioni internazionali che chiedevano l’abolizione dei dazi al 100% sui prodotti serbi imposta da Haradinaj e l’avvio del dialogo tra i due paesi a beneficio dei cittadini e dell’integrazione del Kosovo.

Me paturpësi Ramushi ka nisur baltosjen e Albin Kurtit! Albini mund të jetë gjithçka po kurrë nuk është shërbëtor i Serbisë! Uroj të mos tutet prej sulmeve të ulëta për heqjen e taksës që shkatërroi reputacionin ndërkombëtar të Kosovës dhe viktimizoi Serbinë në sytë e botës! — Edi Rama (@ediramaal) March 1, 2020

Albin Kurti është në rrugën e duhur!Heqja e taksës do jetë dita e parë e tij si kryeministër në zyrë, jo më si lider opozite në zyrën e kryeministrit! Do t’i duhet të përballet me etiketën e “tradhëtarit” po ani, ajo etiketë i dallon udhëheqësit e paqes nga statujat e luftës😊 — Edi Rama (@ediramaal) March 1, 2020