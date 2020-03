Il Ministro dell’Infrastruttura e dell’Ambiente Lumir Abdixhiku ha annunciato oggi che è stata presa la decisione di sospendere tutti i voli e trasporti via terra provenienti da Germania, Francia, Svizzera e Italia.

La dichiarazione del ministro

In seguito alle decisioni del Governo, oggi ho accettato le raccomandazioni del Ministro della Sanità e dell’Istituto Nazionale della Sanità riguardanti le aree a medio e alto rischio da coronavirus.

Di conseguenza, ho deciso di sospendere temporaneamente tutti gli arrivi di compagnie aeree e trasporti terrestri da questi paesi:

Germania



Francia



Svizzera



Italia

Ai fini dell’organizzazione, la decisione avrà effetto tra 24 ore, quindi domani, 13 marzo, alle 15:00. Siamo dispiaciuti per queste misure, ma non abbiamo alternative. Consigliamo ai cittadini di ridurre i loro viaggi all’estero, perché gli stessi provvedimenti potrebbero essere presi anche dagli altri stati. Come paese e come stato, vi assicuro che con calma e senza panico, supereremo anche questa sfida.

Finora nessun caso di contagio da coronavirus si è verificato in Kosovo, ma nonostante ciò, i cittadini corrono a rifornirsi nei negozi alimentari senza sosta, per affrontare un eventuale isolamento nelle loro case. Nonostante questa corsa i cittadini affermano che non manca nessun prodotto tra gli scaffali dei negozi in cui vengono forniti.

Il governo del Kosovo, tramite il vice premier Haki Abazi, ha esortato i cittadini a non correre per creare riserve alimentari, poiché attualmente vi sono quantità sufficienti di cibo in Kosovo e che tutti i negozi stanno lavorando a pieno regime

Finora il Kosovo e Montenegro sono attualmente gli unici paesi nei Balcani occidentali che non hanno registrato casi di coronavirus.

L’Ambasciata del Kosovo in Italia invita i propri cittadini di non recarsi in Kosovo

Il Comitato di Difesa contro Coronavirus esorta i connazionali a sospendere le visite nel paese nelle prossime settimane.



Il Kosovo è uno dei pochi paesi europei in cui la presenza di coronavirus non è stata ancora confermata. Ma il Kosovo è un paese giovane e in via di sviluppo, con un sistema sanitario che deve attraversare ancora molte sfide..

La situazione in Albania

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 8 nuovi casi di coronavirus in Albania, portando a 23 il numero totale di persone colpite in Albania.

Di questi 8 nuovi casi, 2 hanno avuto contatti con la prima vittima registrata con coronavirus, una donna di 73 anni a Durazzo, che successivamente si sono isolate a casa sotto il controllo medico. Si tratta di due donne che sono rimaste in una stanza per 4 giorni con la 73enne, prima che alla signora venisse diagnosticato il contagio da coronavirus.

Intanto da oggi, 12 marzo, è stato sospeso il trasporto urbano nella citta di Tirana e Durazzo. Da domani alle ore 6.00 fino alla mezzanotte di domenica, il divieto si estenderà ai veicoli privati a Tirana, Durazzo, Scutari, Lezha, Elbasan, Lushnje, Fier e Valona.