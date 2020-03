Il coronavirus è arrivato anche in Kosovo. Lo ha fatto sapere oggi pomeriggio in una conferenza stampa per i media il Ministro della Sanità del Kosovo Arben Vitia.



Da 15 test effettuati su casi sospetti due sono risultati positivi. Si tratta di una cittadina italiana di 20 anni e di cittadino kosovaro di 77 anni. Entrambe le persone si trovano al reparto delle malattie infettive in situazione stabile. mentre si cerca di risalire ai contatti che i contagiati hanno avuto con altre persone.

“Al momento in cui stiamo parlando, è stato convocato il comitato di coordinamento e valutazione della situazione sul Covid-19 per discutere e prendere misure appropriate in linea con la nuova situazione, prevista anche nel piano d’azione steso precedentemente “, ha affermato Vitia.

Mentre il Primo Ministro Albin Kurti ha fatto appello ai cittadini di non farsi prendere dal panico, ma aderire con attenzione alle linee guida del governo che riguardano la prevenzione del Covid-19.

“I cittadini sono invitati non a farsi prendere dal panico, ma con la massima attenzione devono rispettare le linee guida che mirano alla prevenzione dal coronavirus. Invito i cittadini alla calma, presentarsi presso le strutture sanitarie.

Il Ministero della Salute ha messo a disposizione una guida con le informazioni e consulenze e un numero di telefono dove può chiamare chiunque abbia sospetti o sintomi di malattie respiratorie acute (febbre, tosse, difficoltà respiratorie) o che abbiano viaggiato nelle zone colpite dal coronavirus.

Tutti i cittadini sono invitati a seguire le linee guida e le misure preventive raccomandate dalle istituzioni sanitarie, nonché i provvedimenti promulgati dal governo del Kosovo. Con grande attenzione, tutti insieme, vinceremo anche in questa battaglia!”, ha detto Kurti.

Il Kosovo insieme a Montenegro erano gli ultimi stati nella regione dove non si erano verificati contagi.

