Secondo l’Istituto nazionale della Sanita, si tratta di un caso a Stublla di Vitia (dove si è verificato anche il primo caso) di un uomo di 42 anni, e un altro caso di una donna di 37 anni, cittadina kosovara ma residente a Brescia (Italia), tornata in Kosovo al suo villaggio di Bubavec, nel comune di Malisheva.

“Oltre a tre casi positivi già confermati, questo pomeriggio del 14/03/2020 presso il Laboratorio di microbiologia molecolare presso l’Istituto Nazionale della Sanità sono stati confermati altri due casi positivi di virus Covid-19.

Un caso a Stublla di Vitia (un contatto con il primo caso) un maschio di 42 anni e una donna di 37 anni, cittadino kosovara ma residente in Italia (Brescia), arrivato in Kosovo il 01/03/2020 all’aeroporto internazionale “Adem Jashari”. Il suo luogo di residenza in Kosovo è il villaggio di Bubavec, comune di Malisheva “, ha dichiarato il portavoce dell’Istituto.

L’Istituto Nazionale di Sanità pubblica del Kosovo ha esaminato oggi altri 67 casi sospetti di contagio da COVID-19.

Dal 08.02.2020 al 14.03.2020, nel laboratorio di microbiologia molecolare presso questo istituto, sono stati testati 207 campioni sospetti per il coronavirus e un totale di cinque (5) sono risultati positivi.

Dal 01.02.2020 al 14.03.2020, un totale di 7.326 passeggeri ha attraversato la frontiera dall’aeroporto internazionale “Adem Jashari” e da altri posti di frontiera.

I primi due casi di contagio in Kosovo si sono verificati Ieri. Oggi il ministro della Salute Vitia aveva confermato un altro caso. Mentre in serata l’istituto Nazionale della Sanità conferma la presenza di altri due, raggiungendo un totale di 5 casi.

Il governo del Kosovo aveva preso delle misure preventive per contrastare la diffusione del coronavirus nel paese anche prima che si presentassero i primi casi. Infatti l’Ambasciatore italiano in Prishtina si è congratulato con il governo per i provvedimenti messi in campo

Le dichiarazioni dell’ambasciatore italiano Nicola Orlando su Twitter

Mi congratulo con il governo del Kosovo per aver preso decisioni dolorose ma necessarie per frenare la diffusione di Coronavirus



Il comportamento di ogni singola persona farà ora la differenza. Il distanziamento sociale è indispensabile. Coronavirus si diffonde molto rapidamente e facilmente da persona a persona.



La maggior parte della popolazione può essere colpita. L’attuale tasso di mortalità in Italia è del 7,2% di quelli contagiati in un eccellente sistema sanitario.

La situazione in Albania

Il direttore dell’Istituto di sanità pubblica, Albana Fico ha annunciato in una comunicazione pubblica che finora sono stati testati 505 casi sospetti. Il totale dei contagi è 38.

12 delle persone che sono risultate positive, sono state ricoverate al reparto delle malattie infettive (da Tirana, Durazzo, Fier, Lushja e Rrogozhina); Due di loro sono in terapia intensiva, un 66enne di Lushnja e un 61enne di Fier. Mentre il resto dei contagiati è in condizioni stabili fino a questo momento.