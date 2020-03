In Kosovo non sono stati segnalati casi positivi da coronavirus. Finora sono stati esaminati circa 80 casi sospetti ma tutti si sono rivelati negativi.

A differenza di molti altri paesi colpiti dal nuovo coronavirus, in Kosovo non sono state ancora imposti dei divieti. Le istituzioni scolastiche funzionano come prima e non ci sono divieti per raduni e altre misure già adottate da alcuni paesi nel tentativo di prevenire la diffusione del virus.

Tuttavia, martedì il governo del Kosovo ha approvato un piano di azione per fermare il nuovo coronavirus, che include un budget di 10 milioni di euro, che secondo quanto riferito sarà sufficiente per attrezzare le strutture sanitarie, come il pronto soccorso, adattando le strutture per gestire eventuali casi di contagio. Questo piano è stato inizialmente elaborato dal Ministero della Salute e successivamente approvato dal Consiglio di Sicurezza Nazionale.

“Questo piano stabilisce le responsabilità di ciascuna istituzione, che includerà, tra le altre cose, attrezzature per gli operatori sanitari, forniture per le terapie, adattamento delle infrastrutture necessarie, materiale informativo per i cittadini, attrezzature di laboratorio, creazione di aree di isolamento, team di medici specializzati e camere adatte per le degenze.” ha dichiarato Arben Vitia, il Ministro della Salute.

Alcuni giorni fa, il governo del Kosovo aveva stanziato altri 400.000 euro per fornire gli operatori sanitari con le attrezzature necessari per le misure protettive.

“Al fine di proteggere gli operatori sanitari ma anche altri servizi di supporto, come polizia di frontiera, dogane e altri operatori, il Ministero della salute ha sviluppato in questi giorni procedure per l’acquisto di attrezzature di emergenza, necessari per questi servizi, come maschere protettive, guanti, indumenti protettivi, visiere, termometri a infrarossi, vari disinfettanti e nei prossimi giorni ci saranno ulteriori gare d’appalto per una fornitura ancora più massiccia, anche se non ci sono previsioni quanto può durare una situazione epidemiologica causato dal nuovo coronavirus ”, ha detto Faik Hoti, capo del dipartimento dell’informazione del Ministero della Sanità.

Comunicato dell’Ambasciata del Kosovo in Italia



Visto le disposizioni e le misure del governo italiano in merito all’emergenza creata dal COVID-19 #coronavirus, e per la sicurezza di tutti i cittadini kosovari e del personale dell’Ambasciata della Repubblica del Kosovo a Roma, esortiamo i nostri cittadini a ridurre la mobilità e l’afflusso negli uffici e spazi pubblici. Vi invitiamo a stare a casa con le famiglie.



L’Ambasciata della Repubblica del Kosovo a Roma informa che è al servizio dei cittadini kosovari solamente per casi di emergenza.

La situazione in Albania

Intanto in Albania sono 12 i casi di contagio verificati sinora. Il governo albanese ha preso misure drastiche per contrastare la diffusione del contagio da coronavirus.

Infatti saranno chiuse fino al 3 aprile i pub, discoteche, palestre, spazi chiusi per l’intrattenimento dei bambini, centri sportivi, piscine, centri sociale o di intrattenimento.

È questa la decisione del governo per contrastare la diffusione del coronavirus. Per quanto riguarda i bar e i ristoranti, i locali rimarranno aperti, ma con un numero limitato di tavoli per rispettare distanza di 2 metri.