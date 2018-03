Kosovo: in crescita le aziende private ma la disoccupazione aumenta

Il nuovo rapporto pubblicato lunedì dalla Camera di Commercio del Kosovo afferma che, nonostante la complessa situazione politica, l’economia e le imprese private del paese sono in una fase di crescita.

Fatto confermato anche dal direttore responsabile della CDC , Safet Gërxhaliu:

“Malgrado gli eventi politici che stanno travolgendo il paese, il settore dell’economia privata sta crescendo e dimostrando la sua maturità. Gran parte di questo progresso è stato facilitato dalla partnership sviluppata dalla Camera di Commercio con vari dipartimenti governativi, in particolare con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.” – ha dichiarato Gërxhaliu.

L’aumento del business delle imprese private è stato registrato soprattutto nei settori edili, manifatturiero e del commercio.

E non è finita qui: si prevede infatti, stando ai rapporti dei ricercatori, che il 46% delle imprese totali aumenti la propria forza-lavoro durante questa primavera. I comuni di Ferizaj, Mitrovica e Prishtina saranno le principali sedi di questo ‘boom economico’.

L’ultimo rapporto della Camera di Commercio si è focalizzato anche sui numerosi ostacoli che le imprese in Kosovo devono ancora affrontare, a partire dalla mancanza di capitale per finanziare una crescita futura:

“Gli alti tassi di interesse, i ritardi nei pagamenti e la mancanza di personale qualificato sono stati segnalati come altri importanti ostacoli che le imprese in Kosovo dovranno affrontare” – si legge nella relazione.

Tuttavia c’è anche un’altra faccia della medaglia: la disoccupazione nel paese, infatti, è continuata a crescere.

L’Istituto della statistica del Kosovo (ASK ) riporta che nel 2017 la disoccupazione è aumentata del 2,9% rispetto all’anno precedente arrivando addirittura a 30,4% nell’intero paese, indice tra i più alti nei Balcani.

Problema tra i più importanti del paese, assieme a corruzione e povertà. Come confermato dalla stessa popolazione del Kosovo in un sondaggio condotto dal Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP ), in cui oltre il 65% della popolazione ha indicato i problemi sopracitati di cruciale importanza per il Kosovo.