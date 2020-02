L’Albania è pronta a smantellare il confine con il Kosovo, ha affermato oggi a Prishtina il ministro per l’Europa e gli Affari Esteri della Repubblica d’Albania, Gent Cakaj.

Queste dichiarazioni sono arrivate durante un incontro con il presidente del Kosovo Hashim Thaci. Quest’ultimo aveva proposto al governo albanese di rimuovere congiuntamente il confine tra i due paesi.

“Sarebbe un miracolo che l’anno 2020 inizi con la decisione di rimuovere i controlli nelle frontiere e le dogane tra lo stato del Kosovo e l’Albania, per cui invito il mio amico il Primo Ministro albanese, Edi Rama, a prendere questa decisione”, aveva detto Thaçi in una conferenza stampa a fine dicembre 2019.

La risposta dell’Albania è arrivata tramite il Ministro Cakaj, il quale ha affermato che anche Tirana ufficiale concorda sul fatto che le frontiere tra i due paesi dovrebbero essere smantellate.

“Siamo pronti per iniziare a smantellare il confine. Dovrebbe essere più una questione di passaggi tecnici che di discussioni politiche “, ha detto Cakaj.

Secondo lui, l’Albania e il Kosovo hanno una cooperazione in molti settori ma hanno bisogna di miglioramenti per arrivare al massimo

Cakaj ha affermato che un impegno particolare nella sua politica estera, sarà dedicato anche alla creazione di rappresentanze diplomatiche comuni tra Kosovo e Albania.

Il presidente del Kosovo Hashim Thaci ha elogiato il lavoro del ministro Caka, il quale è originario del Kosovo, affermando che “con il suo lavoro ha plasmato un nuovo spirito di affermazione dello stato del Kosovo nel mondo. Succede adesso che stiamo iniziando una nuova fase di sviluppo economico e la prospettiva euro-atlantica, con uno sguardo incentrato sull’integrazione europea” ha affermato Thaci.

Durante la visita, il Ministro Cakaj ha in agenda un incontro il Primo Ministro del Kosovo, Albin Kurti, il Presidente del Parlamento, Vjosa Osmani e il Ministro degli Esteri Glauk Konjufca.

Il Kosovo e l’Albania hanno firmato finora 77 accordi, gran parte dei quali non sono stati attuati.

Di questo argomento si è lamentato Il presidente della Camera di commercio del Kosovo, Berat Rukiqi, che ha scritto su Facebook che sono ancora presenti barriere economiche tra Kosovo e Albania.

“Dopo la Serbia, l’Albania rimane il paese con le maggiori barriere non tariffarie per i prodotti del Kosovo. Alcuni prodotti kosovari vengono esportati più facilmente in Scandinavia che in Albania. Il livello di scambio commerciale tra i due paesi somiglia allo scambio tra due qualunque imprese medie europee”, ha scritto Rukiqi.

Il Kosovo e l’Albania hanno svolto riunioni congiunte a livello governativo dal 2014. Finora si sono tenute cinque congiunte riunioni di governo. Per quanto riguarda gli accordi, è stato affermato che il loro obiettivo è una governance strategica comune con una visione euro-atlantica.

Ma al di là di questo impegno, gli scontri tra i due governi sono iniziati con posizioni divergenti sul progetto chiamato Mini-Schengen balcanico. I leader dei paesi dei Balcani occidentali, vale a dire Albania, Serbia e Macedonia settentrionale, senza Kosovo, hanno firmato una dichiarazione congiunta, basata sull’attuazione della libera circolazione di merci, capitali, persone e servizi. Tutte le riunioni finora sono state respinte dal Kosovo.