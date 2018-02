Bill Clinton: Kosovo, avrai sempre un posto speciale nel mio cuore

Bill Clinton ha voluto celebrare con un messaggio su Facebook il decimo anniversario dell’indipendenza della Repubblica del Kosovo.

L’ex presidente americano è stato da sempre un sostenitore del Kosovo, fornendo anche aiuti nella battaglia d’indipendenza del popolo kosovaro dalla Serbia. Ed è proprio per questo motivo che è a Prishtina gli sono stati dedicati una piazza e una statua.

Il messaggio di Bill Clinton

“Oggi sono felice nel mandare le congratulazioni e i migliori auguri a tutto il popolo del Kosovo, mentre celebrate il decimo anniversario della vostra dichiarazione d’indipendenza. Perché avrete sempre un posto speciale nel mio cuore ed io sono molto grato che, come Presidente degli Stati Uniti, vi ho aiutato nel perseguire un futuro di libertà, prosperità e tolleranza.

Avete fatto dei passi importanti nel corso degli ultimi dieci anni per realizzare quel futuro. E questa pietra miliare vi dà l’opportunità di guardare avanti e di riprendere impegno nel superare le sfide che rimangono.

Continuo a pensare che il posto giusto per il Kosovo è come membro eguale dell’Unione Europea, della NATO e della comunità internazionale. Per fare tutto questo è importante che voi amici nel mondo lasciate alle spalle i conflitti del passato: questo include il permettere il lavoro delle Camere degli Specialisti di continuare, cosicché tutte le persone possano andare avanti insieme.

Come continuate a rafforzare il vostro impegno nella democrazia, ricordatevi che la vera democrazia ha a che fare con molto di più che con la legge della maggioranza: essa ha a che fare anche con i diritti della minoranza è la condivisione della presa delle decisioni, bilanciando le preferenze della maggioranza con là protezione delle minoranze, e dando valore alla nostra cooperazione, all’esistenza di diritti dei quali è intitolato ogni individuo e, ultimamente, il fatto che tutti noi osserveremo e onoreremo le norme di legge.

È un grande coraggio da tutte le parti di mettere giù la pistola e prendere in mano la penna. Quel coraggio, assieme ai valori del popolo del Kosovo, è il motivo per cui credo che il futuro del vostro paese sia luminoso.

Pertanto mi unisco a voi nel celebrare i vostri dieci anni d’indipendenza. Attendo con speranza il vostro progresso, la vostra prosperità e l’inclusione crescente negli anni a venire. Sarò sempre onorato di aver avuto l’opportunità di aiutarvi ad iniziare e spero di stare ancora in giro per un po’ per vedervi portare a casa i vostri risultati, fino alla fine. Buona fortuna.”