Da anni ormai il Kosovo fa registrare crescite economiche. Tuttavia, il tasso di crescita non è ancora sufficiente per contrastare la disoccupazione e risollevare l’economia del paese.

Secondo l’ultimo rapporto della Banca Mondiale intitolato “Le regole economiche per i Balcani occidentali”, la crescita economica annuale per il Kosovo ammonta al 4%, maggiore rispetto agli altri paesi della regione che stanno vivendo un rallentamento.

Le previsioni per il Kosovo

La Banca Mondiale prevede che il Kosovo faccia registrare una crescita economica del 4.1% e del 4,2% rispettivamente nel 2020 e nel 2021. Tuttavia, il rapporto rileva che “vi sono rischi indesiderati associati alla politica interna e a quella regionale, possibili ritardi nei piani d’investimento a causa delle elezioni.”

Anche il Fondo Monetario Internazionale (FMI) in precedenza aveva previsto una crescita economica superiore al 4% per il Kosovo nel periodo dal 2020 al 2024. Nonostante questo, gli esperti del settore ritengono che il trend in crescita non aiuti i problemi del Kosovo.

Il direttore della Camera di commercio del Kosovo, Berat Rukiqi, ha affermato per Radio Free Europe che la crescita economica del paese non supererà il 4,5%:

“Queste stime si basano principalmente su progetti che sono influenzati dagli investimenti pubblici e allo stesso tempo si riferiscono all’aumento dei consumi correlato alle rimesse o ad altri fattori specifici, come gli aumenti salariali che possono avere un impatto a breve ma non a lungo termine.” – ha affermato Rukiqi.

Secondo i dati ufficiali, il tasso di disoccupazione in Kosovo è del 25,3% e per Ismail Kastrati, altro esperto di economia, non diminuirà con questo tasso di crescita economico.

“Per ridurre il tasso di disoccupazione, la crescita economica deve essere superiore al 7%.” – sottolinea Kastrati.

Stesso pensiero condiviso da Rukiqi, il quale ritiene che le previsioni delle istituzioni finanziarie internazionali non saranno sufficienti a ridurre il tasso di disoccupazione nel paese:

“Nonostante abbia registrato una lieve decrescita, il Kosovo ha uno dei tassi di disoccupazione giovanile più alti della regione. Pertanto, con questo livello di crescita economica e dato il gran numero di giovani che entrano nel mercato del lavoro ogni anno, è impossibile con questa crescita risolvere il problema.” – ha dichiarato Rukiqi.

Contrariamente alle previsioni della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale, le entità politiche che hanno partecipato alle elezioni parlamentari del 6 ottobre hanno promesso di aumentare il tasso economico annuale del paese dal 6 al 9% per i prossimi quattro anni.