Nonostante il risultato delle elezioni parlamentari in Kosovo non sia stato ancora ufficializzato, con ogni probabilità sarà Albin Kurti il nuovo primo ministro kosovaro.

Il suo partito, infatti, il ‘Movimento Vetëvendosje’ si è classificato come prima forza politica del paese nelle elezioni parlamentari dello scorso 6 ottobre; vittoria che Albin Kurti ha deciso di festeggiare anche in Albania, a Tirana.

La sede di ‘Vetëvendosje’ a Tirana – inaugurata lo scorso aprile – ha reso noto che Albin Kurti sarà presente nella capitale albanese domenica 20 ottobre, alle ore 19:00 nei pressi della “Pedonalja” in centro, dove terrà un discorso davanti ai presenti.

Il comunicato

“Il centro del movimento ‘Vetëvendosje’ vi invita ad unirvi a Tirana in una serata di festa da noi organizzata per celebrare la vittoria del movimento ‘Vetëvendosje’ in Kosovo. Per l’occasione l’ospite speciale sarà il prossimo primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, il quale terrà anche un discorso.

Vi aspettiamo domenica 20 ottobre, alle ore 19:00, nel Bar “Kinema Millenium” nei pressi della “Pedonalja” in centro a Tirana.” – si legge nel comunicato.

Vetëvendosje

‘Vetëvendosje’ è stato fondato come movimento di piazza nel 2005 allo scopo di opporsi a qualsiasi coinvolgimento internazionale negli affari interni del Kosovo.

Si è trasformato, successivamente, in un vero e proprio partito politico diventando una forza importante nelle elezioni parlamentari del Kosovo nel 2017, ricevendo il 27% del consenso popolare. Il partito, guidato da Albin Kurti, si è a lungo opposto al dialogo con la Serbia sulla normalizzazione delle relazioni e ha promesso di tenere un referendum sull’unificazione dell’Albania in caso di salita al governo.

Con il 25,59% (dati non ancora ufficiali) ha trionfato nelle ultime elezioni parlamentari anticipate in Kosovo. Grazie al risultato raggiunto, il suo partito avrà il compito di formare il nuovo governo che, come al solito in Kosovo per mancanza di maggioranza, sarà di coalizione.

Alla guida del paese, quindi, ci sarà anche la Lega Democratica del Kosovo (LDK, seconda forza politica nelle elezioni): i due partiti che fino a poche settimane fa erano membri dell’opposizione.