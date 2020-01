La rinuncia alla cittadinanza del Kosovo ha raggiunto cifre preoccupanti negli ultimi anni. Secondo il Ministero degli Affari Interni della Repubblica del Kosovo, 5394 cittadini del Kosovo hanno rinunciato alla cittadinanza solo nel 2019 (un trend costante rispetto agli anni passati)

La maggior parte dei cittadini del Kosovo hanno scelto la cittadinanza tedesca, austriaca, slovena, croata, ecc. I cittadini che hanno cambiato cittadinanza dichiarano di averlo fatto malvolentieri. Una decisione sofferta per offrire un futuro migliore alle loro famiglie e i loro figli.

Secondo i dati dell’indagine sulla gioventù del 2019 condotta dalla fondazione tedesca Friedrich Ebert Stiftung Foundation, circa il 40% degli albanesi del Kosovo vuole migrare per un breve periodo, meno di cinque anni. Le ragioni economiche sono citate come il motivo principale della migrazione da circa il 63 percento di coloro che desiderano lasciare il Kosovo, per trasferirsi in un altro paese. La Svizzera e la Germania sono le mete preferite dei nuovi emigrati kosovari, destinazioni sognate dal 49% degli intervistati.

La scelta della cittadinanza serba

Lo stallo sulla liberalizzazione dei visti, l’incapacità del paese di orientarsi verso lo sviluppo, l’alto tasso di disoccupazione in Kosovo hanno fatto sì che i cittadini kosovari cercassero altre alternative per viaggiare liberamente. Alcuni di loro hanno deciso di richiedere la cittadinanza serba per avere la possibilità di muoversi liberamente.

Passaporto albanese

Alcuni albanesi del Kosovo hanno già ottenuto la cittadinanza albanese, sebbene non sia ancora approvata la legge sulla cittadinanza che giace nel parlamento del Paese delle Aquile, e che consentirebbe ai membri della diaspora albanese di acquisire più facilmente la cittadinanza.

Per l’acquisizione di questa ultima, secondo la proposta, sarà sufficiente dimostrare che gli antenati dei cittadini in questione siano vissuti in territori albanesi, seguendo quel processo d’acquisizione chiamato “ius sanguinis”.

Oltre ai cittadini comuni, che hanno deciso di detenere contemporaneamente un passaporto kosovaro e un altro dello stato confinante, ci sono anche politici e artisti del Kosovo entrati in possesso di un passaporto albanese. Era Istrefi, Majlinda Kelmendi, Edita Tahiri e altri sono solo alcuni dei nomi di personaggi famosi del Kosovo che detengono passaporti albanesi.