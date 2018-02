Kosovo: più di 5000 cittadini all’anno rinunciano alla cittadinanza

Secondo il Ministero degli Affari Interni, più di 40.000 cittadini della Repubblica del Kosovo hanno rinunciato alla cittadinanza kosovara dal 2009 ad oggi.

I dati riportati sono solo degli ultimi quattro anni per una media che supera 5000 rinunce all’anno alla cittadinanza kosovara.

Questa tendenza è aumentata dal 2014, quando 5.158 persone hanno perso la loro cittadinanza; mentre nel 2016 la cifra è salita addirittura a 5.871 persone.

Rroksana Qarri, direttrice dell’ufficio della comunicazione pubblica, ha affermato che la maggior parte di coloro che hanno rinunciato alla cittadinanza sono cittadini kosovari residenti in Germania:

“La ragionieprincipale è l’acquisizione della cittadinanza di un altro paese che non permette di mantenere la doppia cittadinanza per i cittadini che non fanno parte dell’Unione Europea. Quindi, come potete vedere, la situazione non è da considerarsi grave; è una questione di kosovari che soddisfano le condizioni legali per ottenere la cittadinanza del paese ospitante” – aggiunge Qarri.

Isuf Zejna, invece, dell’organizzazione “Demokracia Plus”, in una dichiarazione rilasciata a Radio Free Europe ha affermato che la rinuncia della cittadinanza kosovara per quella di un altro paese non è una cosa positiva per lo stato.

“Questo è il risultato della grande immigrazione che abbiamo in Kosovo, a causa delle inesistenti prospettive economiche del paese. I nostri cittadini sono costantemente alla ricerca di un buon lavoro nell’Europa occidentale. Alcuni di questi stati, come la Germania, non rilasciano la cittadinanza senza rinunciare prima a quella kosovara. Di conseguenza, i cittadini sono costretti ad optare per questa scelta.”

La causa, per Zejna, è la società generale in Kosovo che non è riuscita a creare un’economia che garantisca benessere ai propri cittadini:

“Gli altri paesi possono offrire condizioni migliori ai nostri cittadini. Oggi puoi essere il miglior chirurgo in Kosovo, ma non avrai prospettiva e avrai uno stipendio molto basso. Mentre nell’Europa occidentale, per il tuo stesso posto, offrono uno stipendio dieci volte superiore. Il Kosovo, attualmente, non ha le risorse per resistere a questa ‘fuga di cervelli’.”

I dati del Ministero della Diaspora testimoniano che ci sono circa 400.000 cittadini kosovari che vivono in altri paesi d’Europa e del mondo. Numero da considerarsi ancora più grande, visto che i dati finali sulla diaspora dovrebbero essere pubblicati soltanto nel 2021.