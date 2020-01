Viene commemorato oggi dopo 14 anni dalla sua morte, l’Ex Presidente del Kosovo, Ibrahim Rugova, il quale fu eletto il 23 Dicembre 1989, dopo avere guidato la Lega Democratica del Kosovo, il primo partito politico in Kosovo che sfidò direttamente il regime comunista dell’ex Jugoslavia.



Ibrahim Rugova è nato il 2 Dicembre 1944 a Cerrce, Istog. I comunisti jugoslavi uccisero suo padre, Ukë Rugova, e suo nono Rrustë Rugova, sebbene riconosciuti come combattenti contro i cetnici serbi, penetrati nel Kosovo durante la Seconda Guerra Mondiale e autori di molto crimini contro la popolazione.

Ricordiamo che al primo anniversario della morte di Rugova, l’ex presidente del Kosovo Fatmir Sejdiu lo ha insignito del titolo “Eroe del Kosovo”, il più alto dei titoli della Repubblica, assegnato a personaggi storici albanesi e kosovari.

Oggi, il Primo Ministro in carica Ramush Haradinaj ha reso omaggio alla sua tomba a Velani, ricordando il grande lavoro fatto da Rugova e sottolineando gli impegni per il futuro: “Grandi sfide attendono il Kosovo, ma il lavoro e la dedizione del Presidente Rugova sono sempre vivi’’.

Anche l’Ambasciatore Albanese in Kosovo, Qemal Minxhozi, ha reso omaggio a Rugova sottolineando il contributo dell’ex Presidente per la libertà del Kosovo. Nel quattordicesimo anniversario della sua morte, Ibrahim Rugova è stato ricordato anche da altri leader sia in Kosovo che in Albania. Il suo partito, la LDK, ha organizzato un evento commemorativo al centro di Prishtina.