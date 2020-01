Una scossa di terremoto è stata avvertita in Albania alle 21.15 di martedì 28 gennaio 2020.

Secondo le prime informazioni diffuse dai media albanesi, l’epicentro del terremoto è nella zona di Bubq a Krujë. Terremoto di magnitudo 4.9 a una profondità di 7 chilometri

Trema ancora la terra in Albania, dunque, con la scossa di magnitudo 4.9, riferisce invece l’Istituto albanese di geologia, che si è avvertita distintamente anche nella capitale Tirana e più a sud fino a Valona.

M5.0 #earthquake (#tërmet) strikes 34 km NW of #Tirana (#Albania) 36 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/SlhJeEHFCG

