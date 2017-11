Termina l’amichevole Turchia-Albania: 2-3. Fieri della Nazionale Albanese

Lunedì 13 novembre all’Antalya Arena di Adalia si è disputato il confronto amichevole tra Turchia e Albania, incontro di preparazione ai prossimi Mondiali Russia 2018. Appuntamento che si è appena concluso con la vittoria dell’Albania 3-2 contro gli avversari.

L’Albania aveva poche velleità di raggiungere il campionato del mondo in un Gruppo G di qualificazioni dominato in lungo in largo dalla Spagna e dall’Italia.

Malgrado ciò la selezione allenata da Christian Panucci è riuscita a racimolare 13 punti che gli hanno permesso di chiudere positivamente e senza rimpianti in terza posizione.

L’obiettivo dichiarato dalle Aquile rossonere è quello di figurare agli Europei del 2020 e il tecnico italiano inizierà a lavorare in questo senso già da questi primi test amichevoli.

Turchia Albania 2-3

La nazionale di Christian Panucci si prende una bella vittoria in trasferta, anche se vale solo per il prestigio trattandosi di un’amichevole. La prima metà del secondo tempo è spettacolare: Panucci non opera cambi dopo l’espulsione di Ledian Memushaj e se la gioca a viso aperto vincendo 3 a 2 contri gli avversari.

Armando Sadiku protagonista con la maglia dell’Albania

Grande protagonista dell’incontro, terminato con il risultato di 2 a 3 in favore degli ospiti, è stato Armando Sadiku. Ha infatti realizzato le prime due reti che hanno permesso alla sua squadra di portarsi in vantaggio per 2 a 0.

La gara Turchia-Albania non si è trasmessa in diretta tv su alcuna piattaforma televisiva italiana. Anche se con il numero dei cittadini albanesi nel Bel Paese forse la Rai doveva pensarci per accontentare questa comunità.