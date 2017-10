Presentata strategia nazionale per gli albanesi che vivono all’estero

Il 16 ottobre è stata presentata a Tirana la strategia nazionale 2018-2024 per gli albanesi che vivono all’estero.

Il documento, come riferisce l’Agenzia Nova, redatto dall’ufficio del segretario di stato per la Diaspora, Pandeli Majko contiene anche un Piano d’azione con 75 interventi previsti “ma che sarà soggetto a discussioni pubbliche per essere corretto ed arricchito”, ha spiegato Majko.

Da parte sua il premier Edi Rama ha dichiarato che “entro il prossimo anno vorremmo realizzare il registro della diaspora”, che includerà non solo gli albanesi all’estero originari anche del Kosovo, dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia e del Montenegro.

“Tale documento ci offrirà una base di dati sulle risorse umane, e creerà le possibilità di sfruttare le loro capacità”, ha detto Rama, secondo il quale il Registro della diaspora “farà da base per includere al processo delle elezioni anche gli immigrati albanesi”.

