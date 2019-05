L’autorità dell’aviazione civile albanese ha reso noto oggi ai passeggeri che saranno in viaggio – dall’Albania all’Italia e viceversa – nella giornata di domani, 21 maggio, che potrebbero esserci ritardi o voli cancellati a causa di uno sciopero previsto di 24 ore.

Sciopereranno, infatti, piloti, tecnici e assistenti di volo delle compagnie Alitalia, Blue Panorama e Blue Air. Per evitare disagi vari, l’autorità dell’aviazione civile albanese consiglia a tutti coloro che hanno in programma di viaggiare domani da e verso l’Italia, di controllare in anticipo la situazione e di comunicare con le compagnie in questione per conoscere lo status del volo.

Tuttavia, saranno assicurati tutti i voli di Stato, umanitari e di emergenza, nonché il trasporto di medicinali, merci deperibili, animali vivi e/o generi qualificati come di prima necessità per il rifornimento delle popolazioni e la continuità delle attività produttive.

I motivi dello sciopero

Lo sciopero nazionale di 24 ore di tutto il settore è stato proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo per denunciare la grave situazione occupazionale e per le incertezze sul futuro di Alitalia.

Alitalia ha cancellato circa la metà dei voli, sia nazionali che internazionali, e ha preparato un piano che prevede l’impiego di aerei più capienti sulle rotte domestiche e internazionali per “riprenotare i viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni sui primi voli disponibili in giornata”. In questo modo “il 60% dei passeggeri riuscirà a viaggiare nella stessa giornata del 21 maggio”. Saranno garantite le fasce protette tra le 7 e le 10 e tra 18 e le 21.