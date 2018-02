Sanremo: attesissima per gli albanesi la presentazione di Ermal Meta

Attesissima per gli albanesi la presentazione del connazionale Ermal Meta a Sanremo ieri sera con “Non mi avete fatto niente”. Arriva anche il verdetto, Ermal Meta e Fabrizio Moro restano in gara: “Nessun plagio, è un’autocitazione”

Gli amanti del Festival hanno memoria su tutto, e quindi non e scappato la somiglianza tra questa canzone di Meta-Moro con un’altra intitolata “Silenzio”.

Ermal Meta e Fabrizio Moro non saranno eliminati, come assicurato dal vicedirettore di Rai 1 Claudio Fasulo: «Il brano ha i requisiti di canzone nuova. Quindi rimane in gara».

Ermal Meta e Fabrizio Moro – Testo di Non mi avete fatto niente

Il sole della Rambla oggi non è lo stesso

In Francia c’è un concerto

La gente si diverte

Qualcuno canta forte

Qualcuno grida a morte

A Londra piove sempre ma oggi non fa male

il cielo non fa sconti neanche a un funerale

A Nizza il mare è rosso di fuochi e di vergogna

di gente sull’asfalto e sangue nelle fogna

E questo corpo enorme che noi chiamiamo Terra

Ferito nei suoi organi dall’Asia all’Inghilterra

Galassie di persone disperse nello spazio

Ma quello più importante è lo spazio di un abbraccio

Di madri senza figli, di figli senza padri

Di volti illuminati come muri senza quadri

Minuti di silenzio spezzati da una voce

Non mi avete fatto niente

Non mi avete fatto niente

Non mi avete tolto niente

Questa è la mia vita che va avanti

oltre tutto, oltre la gente

Non mi avete fatto niente

Non mi avete tolto niente

Perché tutto va oltre

Le vostre inutili guerre

C’è chi si fa la croce

e chi prega sui tappeti

le chiese e le moschee

L’imam è tutti i preti

Ingressi separati della stessa casa

Miliardi di persone che sperano in qualcosa

Braccia senza mani

Facce senza nomi

Scambiamoci la pelle

In fondo siamo umani

Perché la nostra vita non è un punto di vista

E non esiste bomba pacifista

Non mi avete fatto niente

Non mi avete tolto niente

Questa è la mia vita che va avanti

Oltre tutto, oltre la gente

Non mi avete fatto niente

Non avete avuto niente

Perché tutto va oltre le vostre inutili guerre

Le vostre inutili guerre

Cadranno i grattacieli

E le metropolitane

I muri di contrasto alzati per il pane

Ma contro ogni terrore che ostacola il cammino

Il mondo si rialza

Col sorriso di un bambino

Col sorriso di un bambino

Col sorriso di un bambino

Non mi avete fatto niente

Non avete avuto niente

Perché tutto va oltre le vostre inutili guerre

Non mi avete fatto niente

Le vostre inutili guerre

Non mi avete tolto niente

Le vostre inutili guerre

Non mi avete fatto niente

Le vostre inutili guerre

Non avete avuto niente

Le vostre inutili guerre

Sono consapevole che tutto più non torna

La felicità volava

Come vola via una bolla

Ermal Meta & Fabrizio Moro – Non mi avete fatto niente (Video ufficiale)

Non mi avete fatto niente nasce da un’intuizione di Fabrizio Moro (che il 9 febbraio pubblicherà una raccolta di inediti dal titolo Parole, rumori e anni – Parte 1) il quale ha deciso di lavorare a questo brano con il suo collega Ermal Meta (il cui disco di inediti Non abbiamo armi uscirà sempre il 9 febbraio) una manciata di settimane dopo l’attentato di Manchester, avvenuto durante il concerto della pop star Ariana Grande il 22 maggio del 2017.

Nella canzone, infatti, vengono citate tutte le città che recentemente sono state colpite da folli attacchi terroristici, come il Cairo, Barcellona, Parigi, Londra, Nizza, ma il sentimento che il pezzo di Meta e Moro vuole veicolare è quello di speranza appigliandosi alla forza propria di un mondo che: “contro ogni terrore che ostacola il cammino si rialza col sorriso di un bambino”.

