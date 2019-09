Come annunciato dal canale 6+1 Vlora Television nella giornata di ieri, il Premier Edi Rama sarà a Valona per la presentazione del progetto riguardante la costruzione del nuovo aeroporto.

A darne conferma all’emittente è stato lo stesso Sindaco della città, Dritan Leli.

L’incontro si terrà lunedì 16 settembre in ‘Sheshi i tre racave’ (la Piazza delle tre razze), di fronte al teatro Petro Marku, alle ore 17.00.

Oltre che il Sindaco di Valona e il Primo Ministero, all’incontro parteciperà anche l’architetto che si è occupato della progettazione dell’aeroporto e Belinda Balluku, del Ministero delle Infrastrutture e dell’Energia.

E’ lo stesso Sindaco a dichiarare a Vlora Tv che sono anni che la cittadinanza valonese aspetta la realizzazione di una infrastruttura così importante per l’economia locale, ma che, come spiegato più volte dallo stesso Primo Ministro, darà l’impulso definitivo al lancio turistico di tutta l’Albania del sud.

Alla domanda che tutti i valonesi si fanno, e cioè quando potrà effettivamente partire il primo volo internazionale dall’aeroporto di Valona, è lo stesso Sindaco che chiede di portare pazienza. La procedura per l’apertura di un aeroporto, dice in buona sostanza, è complessa e lunga, in quanto oltre che ai permessi di tipo infrastrutturale per la costruzione degli edifici, servono anche le autorizzazioni dell’Aviazione Civile per il transito degli aeromobili.

Sicuramente, continua, un impegno reale del governo e gli sforzi politici in tal senso porteranno al completamento di questo tanto agognato progetto.

Che, come trattato in altri articoli di Albania News , ha subito qualche pit-stop di tipo procedurale, essenzialmente legato al ritiro degli investitori privati. Ora, il progetto andrà avanti con finanziamenti di tipo pubblico, per cui il nuovo aeroporto si farà con fondi governativi.

Tutta la cittadinanza è invitata a questo incontro tanto atteso. Noi della redazione di Albania news invitiamo alla partecipazione anche gli italiani che si trovano a Valona per qualsiasi motivo, di studio, lavoro o in vacanza. E’ anche interesse loro di sapere quando potranno finalmente arrivare in Albania prendendo un aereo con destinazione Valona.