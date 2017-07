Ministro Bushati: Italia è per Albania partner strategico e finestra verso UE

L’Italia rappresenta per l’Albania un partner strategico e una finestra verso l’Unione europea. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri albanese Ditmir Bushati, nel corso di un’intervista concessa ad “Agenzia Nova” durante il Vertice di Trieste sui Balcani occidentali.

“L’Albania – ha affermato Bushati – apprezza il lavoro della presidenza italiana del processo di Berlino (l’iniziativa lanciata nel 2014 dal cancelliere tedesco Angela Merkel) per l’energia e le idee portate avanti”.

Secondo quanto evidenziato dal ministro albanese, il processo di Berlino è un importante strumento per favorire il percorso di integrazione dei paesi dei Balcani nell’Ue; “in passato abbiamo registrato molti obiettivi ed ora è il momento di attuare i progetti concordati insieme”. “A livello politico – ha detto Bushati -, dobbiamo continuare a migliorare le relazioni e il clima complessivo di cooperazione nella nostra regione.

Rispetto a tre quattro anni fa il clima è complessivamente migliore; in particolare, sono migliorate le relazioni tra Albania e Serbia anche per via dell’attuazione di alcune iniziative regionali. A livello economico – ha aggiunto -, qui a Trieste auspichiamo che la firma del piano d’azione per la creazione di un’area di libero scambio incentivi ulteriormente la cooperazione economica tra i paesi dei Balcani occidentali.

