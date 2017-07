Elezioni Presidenza Partito Democratico: Lulzim Basha stravince

Lulzim Basha confermato leader del Partito democratico con il 91 per cento dei consensi

Tirana

Lulzim Basha è stato confermato leader del Partito Democratico (Pd) formazione del centrodestra albanese all’opposizione. Nella elezioni svoltesi ieri per la presidenza del partito, Basha ha stravinto contro il suo unico rivale, Eduard Selami, ex capo del Pd nella metà degli anni Novanta.

Secondo i risultati resi pubblici questa mattina, Basha ha ottenuto il 91,3 per cento dei consensi, ossia 53.931 voti a favore, rispetto a soli 5.136 andati per Selami.

La riconferma di Basha è avvenuta in un clima di forti tensioni all’interno del Pd, dopo la dura sconfitta nelle politiche dello scorso 25 giugno.

I suoi avversari, figure di peso all’interno del Pd, hanno considerato la corsa per la presidenza “una farsa dal risultato già fissato”, e anche ieri hanno denunciato “manipolazioni del processo, per gonfiare l’affluenza alle urne”, fissata a poco più del 57 per cento.