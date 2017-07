Albania e Nord Salento si incontrano. Cult.ure a confronto

L’importanza dell’incontro, del confronto tra differenti culture, lingue, religioni, mentalità, stili di vita, pensieri, sono alla base del nostro vivere civile.

È ciò che ci può salvare dall’impoverimento sociale e rendere tutti noi dei veri cittadini “globali”. Da tempo la Puglia è impegnata in una serie di importanti scambi con la vicina Albania e le possibilità di essere a contatto e “migliorarsi” vicendevolmente sono sempre più frequenti.

Cult.Ure – l’Albania incontra il Nord Salento

È questa la mentalità che caratterizza l’Associazione di Promozione Sociale “I Binari della Tradizione”, nata in seno al progetto “Cult.Ure”, che, come frutto della collaborazione tra l’Unione dei Comuni del­ Nord Salento, la Citta del Vino e Associazione Etnos, ha realizzato una importante quattro-giorni, dal 28 al 31 luglio, durante la quale sarà ospite una nutrita delegazione di politici ed amministratori albanesi.





Salice Salentino, 28 luglio 21.30

Inizia con un incontro a Salice Salentino il 28 luglio alle 21.30; all’interno della Cantina Cooperativa Via Pietro Nenni si terrà la premiazione del 4° concorso letterario “Terre Neure”.

Campi Salentina, 29 luglio 21.30

A Campi Salentina il 29 luglio alle 21.30, nella Casa Calabrese – Prato via San Giuseppe, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Incroci”, per la regia di Massimo De Pascale (che lo ha scritto insieme a Lorenzo Bertuccio) e che vede ai costumi il giovane e talentuoso stilista (nato in Romania ma italiano d’adozione) Catalin Nastrut.

Novoli, 30 luglio 10.30

Domenica 30 luglio a Novoli alle ore 10.30 nel Palazzo Baronale in Piazza Regina Margherita, il momento clou di questa incredibile “galoppata” culturale con il convegno che dà il titolo all’intera manifestazione: “Cult.ure Italia-Albania, culture a confronto”. Infine nuovamente a Campi Salentina il 31 luglio alle 10.30 nell’Aula Consiliare “Falcone-Borsellino” ci sarà l’evento conclusivo di questi quattro giorni con una importante firma di un Partenariato Bilaterale.

Tutta la manifestazione (fortemente voluta dal Consigliere dell’Unione e Presidente del Consiglio Comunale di Novoli, Giovanni De Luca) è ideata come una full immersion nel Nord Salento allo scopo di mostrare le potenzialità del territorio e mettere in contatto istituzionalmente la delegazione albanese con sindaci ed imprenditori locali al fine di favorire fonti attive di sviluppo economico attraverso l’amicizia, il rispetto e l’aiuto solidale.

La delegazione albanese

Nutritissima la delegazione albanese che vedrà presenti: Elvis Moça, Presidente della Regione di Valona; Fatos Pashollari, Presidente della Regione di Fier; Arben Breshani, Presidente della Camera di Commercio di Valona; Agim Haxhiraj, Direttore del dipartimento regionale di Valona Ente nazionale della cultura; Thanas Caci, responsabile del dipartimento regionale di Valona cultura immateriale; Sejmen Gjokoli, Direttore del Centro Culturale “Aulona” di Valona; Aulona Veizi, Direttrice del Centro delle Tecnologie agricole di Valona; Neritan Mehmeti, Dirigente del dipartimento regionale di Valona Ente nazionale; Rezarta Agalliu, Presidente Legambiente Valona; Arben Velo, Segretario Generale della Prefettura di Fier; Admir Filaj, Segretario dei deputati della maggioranza del Parlamento